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ТАСС

Корабли РФ и Китая отработали противолодочные задачи в ходе патрулирования в водах АТР

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая отработали противолодочные задачи в ходе совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тактическая группа боевых кораблей провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации противолодочной обороны. Для поиска субмарины условного противника был задействован противолодочный вертолет Ка-27ПЛ", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в составе тактической группы от российской стороны участвуют большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. От ВМС Народно-освободительной армии Китая в патрулировании задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе после участия в военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланировано проведение ряда тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ка-27ПЛ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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