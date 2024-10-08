Координационный комитет по вопросам ПВО при совете министров обороны СНГ возглавит главком ВКС РФ Авзагов - Кремль

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран СНГ во вторник на саммите в Москве одобрят решение о назначении главкома ВКС РФ Виктора Авзалова председателем координационного комитета объединения по вопросам ПВО, а также продлят полномочия действующего руководителя антитеррористического центра содружества Евгения Сысоева, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Предлагается одобрить решение о председателе координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны СНГ. Будет назначен главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Мусавирович Авзалов", - сказал он журналистам.