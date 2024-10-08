"Искусство заключать сделки" Трампа: как оно поможет ему добиться мира на Украине (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: ключ к пониманию заявлений Трампа по Украине можно найти в его книге

Книга Трампа "Искусство заключать сделки" – ключ к пониманию его заявлений по Украине, пишет автор статьи в The Telegraph. Скорее всего, в случае победы на выборах Трамп будет действовать в отношении украинского конфликта так же, как он вел себя на деловых переговорах.

Джо Барнс (Joe Barnes)

Дональд Трамп обещает прекратить конфликт на Украине, если одержит победу на выборах. Он сказал, что добьется этого еще до вступления в должность президента на второй срок. Ранее Трамп утверждал, что остановит боевые действия за 24 часа после победы на выборах 5 ноября.

Каковы бы ни были временные рамки, кандидат от Республиканской партии не дает практически никаких публичных намеков на то, как он добьется заключения соглашения, которое оказалось не по силам ни одному западному руководителю.

Но вышедший в 1987 году бестселлер Трампа под заголовком "Искусство заключать сделки" может дать представление о том, как этого можно добиться. Эта книга указывает на то, что он способен избрать компромисс, который найдет очень мало сторонников.

Рычаги давления: не заключайте сделки без них

Рычаги давления – это ключевая составляющая международной дипломатии. Трамп характеризует ее следующим образом: "Это когда у тебя есть то, чего хочет другой парень. Или еще лучше – то, в чем он нуждается". А таких рычагов воздействия у него в изобилии – в отношениях как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным.

Во-первых, в руках у бывшего президента ключи к вступлению Украины в НАТО. Одна из заявленных Кремлем целей в ходе этого конфликта – не допустить расширения западного военного альянса в восточном направлении и не дать ему принять в свои ряды Украину. Но отказ от принятия Украины в НАТО приведет к односторонней сделке, на которую Зеленский вряд ли согласится.

В своем "плане победы" украинский президент пишет о гарантиях безопасности, аналогичных тем, что обозначены в статье 5 Североатлантического договора о взаимной обороне стран НАТО. Трамп может вместо этого дать согласие на военную интервенцию при поддержке США в случае будущей атаки России на Украину. Этого будет достаточно, чтобы удержать Путина от новых ударов кнутом после заключения соглашения о прекращении огня.

"Если хочешь добиться полного успеха, придется много драться"

Зеленский и Путин с самого начала вооруженного конфликта придерживаются максималистских военных целей.

Украина заявляет, что все до единого русские солдаты должны уйти с ее суверенной территории, в том числе из Крыма.

Россия сегодня не говорит, что ее цель – взятие Киева и свержение украинского правительства. Но западные официальные лица настаивают, что она не отказывается от этой цели.

Означает ли предупреждение Трампа о бесполезности длительного конфликта, что он постарается добиться от лидеров двух стран согласия довольствоваться низко висящими плодами и отказаться от попыток собрать полную корзину?

"Дело в том, что нельзя слишком сильно жадничать", – пишет он в своей книге.

Ранее бывший президент уже говорил, что Украине следует "немного подвинуться". Это значит, что он предложит Киеву поступиться частью территории в обмен на мир. Остается без ответа вопрос о том, чего он потребует от Путина, чтобы эта сделка стала приемлемой для украинцев.

"Я никогда не привязываюсь слишком сильно к одной сделке или к одному подходу"

Это высказывание Трампа можно истолковать двояко.

Возможно, оно объясняет, почему Трамп отступился от своего заявления о том, что сумеет договориться о мирной сделке уже через 24 часа после избрания президентом, и установил более продолжительные сроки.

Возможно также, что козырная карта бывшего президента, которая нужна на любых переговорах – это его непредсказуемость.

Давая на этой неделе интервью изданию The Telegraph, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил об эффективности такого кажущегося сумасбродным поведения Трампа. "Одно из достоинств Трампа – это его полная непредсказуемость", – сказал Джонсон, добавив, что такая особенность заставила бы Кремль отказаться от военной операции, выиграй бывший президент второй срок.

"Можно добиться любой цели огромным усилием воли"

Эта мантра с годами превратилась в серьезное достоинство и одновременно в недостаток Трампа. Но его целеустремленность приносит результаты, подтверждая публичные заявления Трампа и показывая, что умение заключать сделки исключительно важно.

Ни у одного западного лидера нет таких отношений с Путиным, как у Трампа. Такая связь сформировалась в силу того, что Трамп не желает соответствовать стереотипам и готов расстраивать своих коллег из числа мировых лидеров, видя в этом едва ли не развлечение.

Бывший президент будет не против прекращения западной помощи Киеву, если это принесет ему звание человека, остановившего боевые действия. Чтобы быстро добиться заключения сделки, ему в конечном счете придется подталкивать Зеленского и его западных сторонников к компромиссам, которые найдут мало сторонников. Но как и раньше, он несомненно будет приветствовать это свое достижение, назвав его "наилучшей сделкой" – даже если в глазах многих она не будет являться таковой.