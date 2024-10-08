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ТАСС

Нарышкин назвал Крымский мост приоритетной целью ВСУ для ударов Storm Shadow

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Крымский мост
Крымский мост.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Глава СВР констатировал, что не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Крымский мост остается приоритетным объектом для атак ВСУ с помощью британских ракет Storm Shadow. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.

"Крымский мoст остается приоритетным объектом для атак с пoмощью британских ракет Storm Shadow", - сказал он на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Нарышкин напомнил, что на слушаниях в комитете по разведке Сената США директор ЦРУ Уильям Бернс прямо говорил о том, что военная помощь Вашингтона Киеву даст возможность Украине продолжать "наносить ощутимый урон РФ", включая "проникающие удары по Крыму". "Бeрнс таким образом oзвучил старую англосаксoнскую максиму - во что бы то ни стало oтрезать Рoссии выхoд к "теплым мoрям", - отметил глава СВР.

Он также констатировал, что не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения. Глава СВР напомнил, что из-за удара ВСУ по пляжу под Севастополем с использованием ракет ATACMS американского производства 23 июня погибли четыре человека, включая двоих детей, пострадали более 150 человек. 

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