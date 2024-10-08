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Военное обозрение

Воздушные силы ВСУ отмечают значительный рост запусков Россией беспилотников-обманок типа «Гербера» вместе с «Геранями»

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Источник изображения: topwar.ru

ВС России значительно нарастили количество беспилотников-обманок, запускаемых в ночное время вместе с дронами-камикадзе для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Как сообщают украинские медиа со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ, ПВО все чаще сбивает российские «Герберы» вместо «Гераней».

Украинские военные жалуются, что ВС России начали использовать в ночных налетах на Украину большое количество беспилотников-обманок, не имеющих никакого отношения к дронам-камикадзе. Это заставляет ПВО Украины тратить и так дефицитные боеприпасы на перехват «пустышек», которые практически не отличаются от «Гераней». При этом россияне используют и другие БПЛА-обманки, задачей которых является вскрытие украинской ПВО.

Как пишут украинские ресурсы, Россия значительно нарастила выпуск беспилотников, в том числе и дронов-камикадзе типа «Герань», имеющих возможность наносить удары на значительном расстоянии. По предварительным расчетам, российские военные имеют возможность запускать каждый день по 60 «Гераней», чем в последнее время и занимаются. Как посчитали в Воздушных силах ВСУ, сентябрь стал первым с начала СВО месяцем, когда российские дроны атаковали каждую ночь, причем доходило и до 70 беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы ВСУ ежедневно отчитываются о перехвате до 90–95% российских беспилотников, но эти цифры не соответствуют действительности. Это признают и украинские медиа из наиболее адекватных. По крайней мере, около половины запущенных дронов попадает в цель, чему есть доказательства, а среди сбитых большинство обманок, которые специально кружат над местами размещения украинской ПВО.

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