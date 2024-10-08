Посол Украины провел переговоры с представителями крупнейших южнокорейских оборонных компаний на KADEX 2024

ЦАМТО, 7 октября. Украинские власти заинтересовались южнокорейскими танками и снарядами для реактивных систем залпового огня. Как передает "РИА Новости", об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко.

"Со 2 по 6 октября в Южной Корее проходила оборонная выставка KADEX 2024. Два дня работы на выставке были наполнены продуктивными и насыщенными встречами с рядом самых известных южнокорейских компаний оборонного сектора", – сообщил посол.

На выставке украинский посол провел встречи с представителями компании Hyundai Rotem, являющейся производителем танков K2, которые в последнее время массово закупает Польша.

Посол Украины также провел переговоры с представителями южнокорейского производителя управляемых и неуправляемых реактивных снарядов Korea Defense Industry (KDI). Продукция этой компании, ранее входившей в группу Hanwha, используется, в том числе, в системах РЗСО K239 "Чунму", также активно закупаемых Польшей.

Кроме того, украинский посол также встречи с представителями компании Hanwha, производящей, в числе прочего, широко экспортирующиеся в граничащие с РФ страны Европы самоходные гаубицы K9, и Poongsan, являющейся крупнейшим южнокорейским производителем патронов и артиллерийских снарядов различного калибра.

В зоне Hyundai Д.Пономаренко продемонстрировали стационарные и монтируемые на транспортные средства системы борьбы с беспилотниками. Кроме того, внимание посла привлекли различные автоматы и пулеметные установки, шлемы с приборами ночного видения и крупные БЛА компании Korean Air.