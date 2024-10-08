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Военное обозрение

Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине крайне негативно отреагировали на заявления чиновников стран НАТО, включая генсека Рютте, о том, что Североатлантический альянс не будет сбивать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины. Напомним, что Марк Рютте, отвечая на вопросы в ходе своего первого в новой должности визита (а визит был в Киев), заявил, что он-то сам, безусловно, за перехваты российских средств поражения над Украиной натовской системой ПВО-ПРО, но этот вопрос, по его словам, каждая страна НАТО должна обсуждать сама – не коллективно.

Украинские эксперты начали обвинять Североатлантический альянс в том, что организация «на самом деле, не является единой». Как будто до ответов Рютте этого на Украине не знали.

В целом же Украине в очередной раз дали понять, что между ней и Израилем в плане отношения со стороны стран Запада – огромная пропасть. И это, пусть и не напрямую, подтвердил тот же Рютте, говоря о том, что любая страна НАТО может сама принять решение о перехвате российских ракет, но пока такое решение «отдельно взятыми странами» не принято. А ракеты Ирана, летящие на Израиль, сбивали ВВС и ВМС США, Британии, Франции.

Соответственно, киевский режим планомерно собирает «досье» на предмет того, что Запад «мешает украинской победе». Это следует из череды заявлений высокопоставленных украинских чиновников, включая заявления с обидами на США за задержку военной помощи, с обидами на страны НАТО за то, что те не сбивают российские БПЛА и ракеты, за то, что никак не хотят вступит в прямую войну против России, одобрив удары своими дальнобойными ракетами вглубь нашей страны. Ещё одна претензия – нежелание передать Украине целиком все замороженные российские активы равно как и нежелание отправить воевать натовские войска вместо украинцев.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
БПЛА
1 комментарий
№1
08.10.2024 06:09
А мы соберем компромат на Зеленского и его генералов которые играют с ядерной кнопкой России.
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