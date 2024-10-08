Войти
Военное обозрение

Министр обороны Нидерландов подтвердил передачу Киеву новой партии истребителей F-16, выведенных из состава ВВС королевства

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киев получил новую партию истребителей F-16 от Нидерландов, самолеты уже находятся на украинских аэродромах. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекельманс, прибывший накануне с визитом в украинскую столицу.

Глава голландского Минобороны подтвердил, что Амстердам передал Киеву партию истребителей F-16. Сколько самолетов в нее вошло, не раскрывается, по словам Брекельманса, остальные истребители прибудут на Украину в ближайшие месяцы. Всего голландцы планировали передать украинцам 24 истребителя, выведенных из состава ВВС королевства, но 14 из них находятся в Румынии в качестве учебных для подготовки пилотов, в том числе украинских. Возможно, что остальные десять и были отданы Зеленскому.

Впервые я могу официально сообщить, что первые нидерландские истребители F-16 доставлены в Украину. Это было крайне необходимо. Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы.

— заявил Брекельманс.

Напомним, что в конце сентября Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16, заменив их американскими самолетами пятого поколения F-35. Как заявили в Минобороны королевства, истребители стояли на вооружении ВВС 45 лет и теперь продолжат службу уже на Украине.

Сегодня Минобороны официально попрощалось с легендарным самолетом. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии.

— заявил Брекельманс на церемонии, добавив, теперь самолеты будут «сражаться с россиянами».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:54
  • 5116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 02:45
  • 636
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)
  • 08.10 00:30
  • 1
На тему "Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО"
  • 07.10 13:58
  • 3
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 13:57
  • 1
Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс
  • 07.10 11:24
  • 2
Иран разработал несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем - командующий ВМС КСИР
  • 07.10 05:48
  • 0
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М