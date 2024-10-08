Министр обороны Нидерландов подтвердил передачу Киеву новой партии истребителей F-16, выведенных из состава ВВС королевства

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Киев получил новую партию истребителей F-16 от Нидерландов, самолеты уже находятся на украинских аэродромах. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекельманс, прибывший накануне с визитом в украинскую столицу.
Глава голландского Минобороны подтвердил, что Амстердам передал Киеву партию истребителей F-16. Сколько самолетов в нее вошло, не раскрывается, по словам Брекельманса, остальные истребители прибудут на Украину в ближайшие месяцы. Всего голландцы планировали передать украинцам 24 истребителя, выведенных из состава ВВС королевства, но 14 из них находятся в Румынии в качестве учебных для подготовки пилотов, в том числе украинских. Возможно, что остальные десять и были отданы Зеленскому.
— заявил Брекельманс.
Напомним, что в конце сентября Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16, заменив их американскими самолетами пятого поколения F-35. Как заявили в Минобороны королевства, истребители стояли на вооружении ВВС 45 лет и теперь продолжат службу уже на Украине.
— заявил Брекельманс на церемонии, добавив, теперь самолеты будут «сражаться с россиянами».