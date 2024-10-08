Русская подлодка из титана побила все рекорды. США не взялись повторить (The National Interest, США)

NI: советская подлодка из титана превзошла все американские субмарины

В годы холодной войны Советский Союз построил несколько титановых подводных лодок класса "Лира", пишет The National Interest. Благодаря титановому корпусу, они были быстрыми, скрытными и маневренными — и во всем превзошли американские субмарины. А США своей подлодки из титана так и не построили — слишком сложно и дорого.

Россия построила для своего флота несколько титановых подводных лодок. Хотя они были быстры и достигали невероятных глубин, у ВМС США нашлись свои причины воздержаться от их постройки.

В годы холодной войны Советский Союз экспериментировал со строительством подводных лодок из титана. Эти эксперименты увенчались в 1971 году созданием класса “Лира” (проект 705). Титановый корпус “Лиры” сделал ее одной из самых быстрых и передовых подводных лодок своего времени — она могла развивать скорость свыше 40 узлов и погружаться на глубину 670 метров.

Титан обладал такими преимуществами, как высокая прочность, малый вес и высокая коррозионная стойкость, но работать с ним было трудно и накладно.

При всех преимуществах, США решили не заниматься титановыми подлодками из-за дороговизны и дефицита материала и сложностей на производстве.

Почему США никогда так и не построили титановую подводную лодку, в отличие от Советов

В годы холодной войны две сверхдержавы — Советы и Америка — тратили огромные ресурсы, чтобы превзойти друг друга в плане вооружения. Ничто не стимулирует разработку оружия так, как международное соперничество (или открытая война), и холодная война стала поистине эпическим противостоянием.

Обе страны тратили значительную часть своего ВВП на то, чтобы обогнать друг друга. Результат: все более маневренные истребители; бомбардировщики со все большей полезной нагрузкой; самолеты-невидимки; межконтинентальные баллистические ракеты; ядерное оружие все большей мощности; спутники; лунные модули; более прочная броня для танков и многое другое.

В основном в этом состязании за международное превосходство обе страны старались не отставать друг от друга ни в чем. Но в одной области американцы решили не гнаться за советскими коллегами: в строительстве титановых подводных лодок.

Советский эксперимент с титановыми подводными лодками

В 1960-х годах, в самый разгар холодной войны, Советы начали экспериментировать с материалами для создания подводных лодок. Титан никогда прежде для этих целей не использовался. Но Советы, воздав должное его низкой плотности и высокой прочности, решили попробовать этот легкий металл. Результатом стал проект 705 “Лира” (по классификации НАТО: Alfa или “Альфа”).

“Лира” вошла в состав советского флота в 1971 году и стала одной из быстрейших за всю историю. Но не скорость стала самой выдающейся особенностью “Лиры”. Ее отличительной чертой стало то, что ее корпус был сделан из титана.

Подводная лодка “Лира” проектировалась с учетом определенного набора требований (разумеется, установленных с учетом интересов и возможностей американцев). Эти требования были таковы: скорость, которая позволяет преследовать любой корабль; низкая заметность; способность уклоняться от противолодочного оружия; минимальное водоизмещение; и как можно меньший экипаж. Иными словами, “Лира” проектировалась с тем, чтобы быть быстрой, скрытной, маневренной — и к тому же малого размера. А самое главное — чтобы превзойти американцев.

Для строительства корпуса “Лиры” использовался специальный титановый сплав.

Почему титан? “Титановый сплав, как правило, прочнее стали, а весит вдвое меньше, — писал военный эксперт Бретт Иствуд. — При этом он дороже стали от трех до пяти раз. Однако титан также менее подвержен коррозии в соленой воде. Наконец, он выдерживает большее давление и позволяет погружаться на бóльшую глубину — до 670 метров”.

Однако изготовление корпуса из титана — задача не из легких. Сложнейший этап — сварка, и малейшая ошибка на этом этапе может сделать титан хрупким и менее прочным.

В первоначальном прототипе корпус был небольшим, весом всего 1 500 тонн, и имел низкое сопротивление. Разумеется, небольшой корпус с малым сопротивлением мог развивать высокую скорость — свыше 40 узлов. Соответственно, “Лира” использовалась как перехватчик: то есть в основном держалась в гавани до тех пор, пока не возникнет необходимость встретить вражескую угрозу во всеоружии — и в этот момент “Лира” устремлялась ей навстречу как можно быстрее.

Но прототип корпуса оказался непрактичным. Тогда была привлечена новая команда конструкторов, и подлодка приобрела более привычные очертания. Новый корпус оказался на 800 тонн тяжелее, но по-прежнему отличался новаторским применением титана.

“Лира” вобрала в себя передовые разработки 1960-х, — писал Иствуд. — Ей предстояло достичь ранее немыслимой скорости и стать самой тихой подлодкой в российском флоте. Для корпусов “Лир” использовался титан, а новый реактор со свинцовым охлаждением позволял подлодке быстро погружаться и поворачивать”. “Лира” развивала скорость в 41 узел, быстро разгонялась и ловко меняла курс при необходимости.

Силовой установкой “Лиры” стал реактор со свинцово-висмутовым охлаждением и замедлителем на основе бериллия. Реактор с жидкометаллическим охлаждением имел целый ряд преимуществ по сравнению с реакторами с водяным охлаждением. Так, его энергоэффективность была выше, поскольку жидкометаллический реактор имеет более высокую температуру охлаждающей жидкости. Такой реактор мог проработать весь срок службы без необходимости дозаправки. Кроме того, он был безопаснее, не мог взорваться, а в случае утечки затвердевал. И, наконец, реактор со свинцово-висмутовым охлаждением был легче и меньше, чем с водяным.

Однако даже при всех преимуществах “Лиры” США решили не тягаться с Советами в создании подводных лодок с титановым корпусом.

США отказываются от титановых подлодок

Американцы оценили преимущества титанового корпуса “Лиры”. Однако они приняли практические решения и проявили сдержанность и благоразумие: собственную подводную лодку с титановым корпусом решено было не строить.

“США знали о мощности, скорости и скрытности класса “Лира” и внимательно изучили титановую конструкцию, — писал Иствуд. — Однако по сравнению с железом титан редок и дорог. Кроме того, титан нелегко поддается формовке”. Наконец, малейшая погрешность сварщиков при работе с корпусом могла оказаться фатальной при работе с титаном. “Любая ошибка сварщиков могла бы создать опасность при глубоком погружении”, — резюмировал Иствуд.

Кроме того, американцам пришлось бы создать собственную цепочку поставок, чтобы заполучить титан в количествах, необходимых для корпуса, поэтому было решено, что игра не стоит свеч.

Автор статьи: Гаррисон Касс (Harrison Kass)