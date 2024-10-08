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ТАСС

Вучич заявил об ухудшении дел Запада на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии отметил, что верит в завершение украинского конфликта при победе Дональда Трампа на предстоящих в США выборах

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Расширение конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на положении Запада в украинском конфликте. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Имейте в виду, что ситуация на Украине продолжит все сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, так как финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось. Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к "один должен победить, нет, другой должен победить". Я больше не могу слушать эту глупость", - заявил Вучич.

"Просто чтобы вы знали: Украине будет трудно иметь электричество зимой. Все излишки из Румынии, Молдавии, Прибалтики, Польши пойдут на Украину, что означает, что у нас будет значительно более высокая цена на электроэнергию. Это не касается граждан, я говорю о нашей производственной и экспортной цене", - отметил глава государства.

Сербский лидер отдельно отметил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. "Война на Украине больше никому в мире не выгодна, абсолютно никому", - заключил Вучич.

Ранее президент Сербии в интервью европейскому изданию Politico заявлял о том, что Россия владеет инициативой в украинском конфликте, а Западу становится все сложнее финансировать Киев. По мнению президента Сербии, европейские лидеры не хотят воспринимать его анализ ситуации на Украине, потому что считают себя "самыми умными людьми на свете". 

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