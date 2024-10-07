Пентагон тестирует на Ближнем Востоке вооруженных винтовками робопсов

Lone Wolf

На полигоне Red Sands в Саудовской Аравии Армия США тестирует возможности роботов-собак «Lone Wolf» по противодействию беспилотникам. Робот разработан по заказу военных южнокорейской компанией Ghost Robotics, оснащен искусственным интеллектом и в перспективе будет вооружен винтовкой.

Как сообщает издательство Millitary.com, Пентагон принимает на вооружение все больше робопсов для выполнения самых различных функций — разминирования, охраны военных объектов, ведения разведки и других. Роботы оснащены камерами и различными датчиками, позволяющими в некоторых случаях выполнять эти обязанности гораздо лучше людей. Пока не совсем понятно, какая роль здесь отводится ИИ — скорее всего, он используется для управления огнем при стрельбе по БПЛА. Недавно стало известно, что роботы компании Ghost Robotics широко использовались Израилем при вторжении в Сектор Газа. Вслед за Армией контракт на поставку робопсов Ghost Robotics заключил Корпус морской пехоты США. Остается выяснить, будут ли они вообще использоваться в военных конфликтах и в каком качестве. По словам представителя Пентагона, тестирование «Lone Wolf» в Саудовской Аравии должно внести ясность в этот вопрос.

Александр Агеев