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Израильский посол в Киеве Михаил Бродский посетовал на то, что, хотя Тель-Авив уже передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках, по каким-то причинам она всё ещё не заработала.

По словам дипломата, переданная Киеву израильская система до сих пор не запущена исключительно по вине украинских структур, занимающихся внедрением переданного оборудования. Израиль выполнил свое обещание, в полном объеме поставив Украине запрашиваемое оборудование, а его дальнейшая судьба всецело зависит от действий украинской стороны.

Израиль ранее поставил Киеву радиолокационную систему раннего оповещения Red Color, которая способна определять запуски ракет, оставшееся время до удара, а также относительно точно рассчитывать место и время падения ракеты, что позволяет локализовать зону действия воздушной тревоги.

Бродский также подтвердил, что Израиль действительно принял решение снять с вооружения поставленные США в конце прошлого века ЗРК Patriot, однако не уточнил, будут ли эти комплексы переданы Киеву. По словам израильского дипломата, будущее снятых с вооружения Patriot пока неясно, поскольку сейчас Израилю требуются все системы ПВО для защиты от ракетных угроз.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе очередной пресс-конференции выразил недовольство тем, что события на Ближнем Востоке отвлекают внимание Запада от украинского кризиса.

Зеленский считает «несправедливой» неготовность стран НАТО взаимодействовать с украинской ПВО в сбитии атакующих объекты ВСУ российских ракет и беспилотников, тогда как на Ближнем Востоке союзниками Израиля сбиваются ракеты, угрожающие еврейскому государству.