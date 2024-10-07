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Интерфакс-АВН

Ракетный удар Ирана не нанес ущерба ВВС Израиля - глава израильского Минобороны

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Истребители F-35 Lightning II ВВС Израиля
Истребители F-35 Lightning II ВВС Израиля.
Источник изображения: invoen.ru

Брюссель. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Ирану не удалось нанести ущерб ВВС Израиля ракетной атакой 1 октября, заявил в воскресенье глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Иранцы не смогли повлиять на боеспособность ВВС: ни один самолет не пострадал, ни одна эскадрилья не вышла из строя", - приводят западные СМИ слова министра.

В ходе визита на базу "Неватим", которая пережила ракетный удар, Галант отметил, что Израиль еще выберет формат и время ответных действий в связи с этим ударом.

Галант также указал на то, что противникам Израиля стоит взглянуть на "его достижения в Газе и Бейруте".

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Иранское агентство "Фарс" со ссылкой на источники сообщило, что в ходе ракетного удара Иран поразил большинство намеченных целей на территории Израиля.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф".

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Страны
Израиль
Иран
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