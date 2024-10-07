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ВС РФ уничтожили «Искандером» судно с боеприпасами ВСУ в порту Одесской области

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Минобороны России показало кадры удара по судну с оружием под Одессой

Российские военнослужащие ликвидировали с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» морское судно контейнеровоза с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Южный» Одесской области. Соответствующие кадры 6 октября опубликовало Минобороны РФ.


«Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ был нанесён ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту «Южный» населенного пункта Новые Беляры Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен во время разгрузки, поэтому на кадрах видна детонация боеприпасов, которые доставили из Европы.

Ранее в этот день сообщалось, что операторы дронов группировки «Север» уничтожили боевые беспилотники ВСУ в Харьковской области.


Также Вооруженные силы (ВС) России поразили с помощью беспилотников базу горючего в Одессе и инфраструктуру аэродрома в Хмельницкой области, а лейтенант Рамазан Кантулаев вместе с подчиненным личным составом успешно взял штурмом и удержал стратегически важный укрепленный район ВСУ. В ходе боев штурмовая группа ВС РФ уничтожила пулеметное гнездо с расчетом и до 10 украинских военнослужащих на позициях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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