Гидрографическое судно Manawanui ВМС Новой Зеландии, которым командовала бывшая учительница, затонуло в Тихом океане

Источник изображения: topwar.ru

6 октября 2024 года многоцелевое судно обеспечения Manawanui (A09) ВМС Новой Зеландии загорелось и затонуло в Тихом океане у южного побережья острова Уполу, Самоа, после столкновения с рифом в ходе проведения работ по обследованию морского дна. 75 членов экипажа и пассажиров (а были, как выясняется, и такие) были эвакуированы с судна на спасательных плотах и лодках, троим понадобилась медицинская помощь.

Судно было построено в 2003 году на верфи Myklebust Verft в Гурскене, Норвегия, для норвежской компании «Østensjø Rederi», предоставляющей морские услуги в нефтегазовой отрасли и изначально носило наименование «Edda Fonn».

В августе 2018 года оно было выкуплено для ВМС Новой Зеландии за 103 млн долларов США, прошло дооборудование водолазными и гидрографическими системами на верфи Orskov Yard в Фредериксхавне, Дания, в мае 2019 года судно было доставлено в Новую Зеландию и 7 июня на военно-морской базе Девонпорт введено в состав ВМС этой страны уже как Manawanui.

Переехавшая, вместе с женой из Йоркшира (Северная Англия), в Новую Зеландию, Ивони Грей, бывшая учительница, 9 декабря прошлого года приняла командование HMNZS Manawanui - специализированным водолазным и гидрографическим кораблем Королевского флота Новой Зеландии.

Источник изображения: topwar.ru

Именно при её командовании гидрографическое вспомогательное судно на риф и напоролось. При этом возникают вопросы о компетентности тех, кто осуществлял гидрографические работы. Хотя учитывая тот факт, что командир Manawanui Ивони Грей замужем за другой женщиной, надо полагать, что компетентность в новозеландских ВМС вторична, а первична «инклюзивность» и приверженность «либеральным ценностям».