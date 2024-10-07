Иран разработал несколько сценариев действий на случай прямой конфронтации с Израилем - командующий ВМС КСИР

Дубай. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Иранское командование составило несколько планов действий в случае, если Тегеран вступит в столкновение с Израилем, заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Мы составили целый ряд сценариев на случай столкновения с врагом", - цитирует агентство "Тасним" его слова.

Он пояснил, что "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху играет с огнем", и в связи с этим иранские военные провели ряд тренировок.

В свою очередь источник в ВС Ирана заявил "Тасниму", что иранские военные полностью готовы к возможным действиям Израиля. При этом формы ответа Ирана и его контрударов будут зависеть от того, что предпримет израильская сторона.

"Иран располагает списком целей в Израиле, и операция "Истинное обещание 2" доказала, что мы можем разрушить до основания любое место, что захотим", - отметил источник.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Иранское агентство "Фарс" со ссылкой на источники сообщило, что в ходе ракетного удара Иран поразил большинство намеченных целей на территории Израиля.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что по меньшей мере 20 дальнобойных иранских ракет во вторник пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив как минимум три израильские военные и разведывательные базы, в том числе Неватим и Тель-Ноф.