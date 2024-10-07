На фоне неясных итогов поездки Зеленского в США Украина застыла в состоянии неопределенности по вопросам безопасности (The Washington Post, США)

WP: на фоне военных и дипломатических неудач Киеву придется пойти на уступки

Американские гастроли Зеленского с "планом победы" в руках не увенчались ничем, пишет The Washington Post. Никаких революционных предложений в нем содержалось. Украинская общественность все больше склоняется к переговорам — даже при учете территориальных потерь.

Изабелль Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Анастасия Галушка (Anastacia Galouchka)

Прошло уже больше недели с тех пор, как президент Украины представил высшим должностным лицам США свой "план победы" по прекращению конфликта с Россией. Тем не менее, детали стратегии и реакция американских партнеров так и не прояснились, а Киев пытается заручиться дополнительной международной поддержкой — всего за месяц до выборов президента Америки.

Офис Зеленского пока держит в тайне содержание "плана", которым украинский лидер поделился с президентом Джо Байденом и другими высокопоставленными американскими чиновниками. Скорее всего, в него входят либо тезисы о необходимости ускоренного вступления Украины в НАТО, либо предоставление западными партнерами юридически обязывающих гарантий безопасности.

Поездка Зеленского, которая воспринималась украинскими чиновниками как ключевая возможность предложить Вашингтону варианты дальнейшей поддержки Украины, не впечатлила американское руководство. Байден не изменил свою позицию относительно запрета на использование поставляемых США ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Зеленский же оказался под перекрестным политическим огнем, поскольку влиятельные республиканцы в основном выступали с критикой в его адрес или просто-напросто игнорировали. Встреча с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом — первая для Зеленского с начала военного конфликта — была организована на скорую руку, так как изначально Трамп заявил, что не намерен видеться с украинцем.

Американское турне Зеленского лишь усугубило то вызывающее беспокойство положение, в котором оказалась Украина: она полагается на США как на своего главного союзника, вооружающего ее против России, но не уверена, как долго будет продолжаться американская поддержка: на третий год российской военной операции внимание к конфликту ослабевает, в том числе в связи с очередным обострением на Ближнем Востоке.

"Никто не планирует бросать Украину, но сейчас она определенно не входит в тройку приоритетов США", — уверен эксперт по политическим вопросам из Киева Николай Давыдюк. — "И, возможно, тому виной недостаточная подготовка и общее непонимание текущей ситуации в США, но похоже, что [Зеленского] встречали на порядок прохладнее, чем в предыдущие визиты".

У Зеленского будет еще один шанс представить план победы — на следующей неделе, на встрече Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне (Германия), на которой будет присутствовать Байден. После того, как украинцу не удалось добиться снятия ракетных ограничений, есть шанс, что по результатам встречи Киев сможет получить какую-то другую помощь, предположил один западный дипломат, говоривший на условиях анонимности в силу деликатного характера обсуждаемых вопросов.

В частности, по словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность представить Украине более конкретные шаги для ее будущего членства в альянсе — хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко.

Украинские чиновники считают, что приближающиеся президентские выборы в США — и приход новой администрации, независимо от того, представители какой партии одержат победу, — поставят под сомнение дальнейшую помощь Киеву в вопросах обороны. Команда Зеленского попыталась убедить Байдена поддержать "план победы", представив его как способ укрепить наследие Джо до окончания срока его полномочий. Но Белый дом вряд ли предпримет сейчас какие-либо непопулярные действия, чтобы не подвергать опасности предвыборную кампанию Камалы Харрис, убеждены чиновники.

Хотя Зеленский и представители украинского правительства неоднократно говорили о бессмысленности территориальных уступок, все больше простых украинцев высказываются в пользу начала переговоров, в ходе которых будут достигнуты временные компромиссы в отношении территориальной целостности страны — при условии, что частью итогового соглашения станет членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников, говорит Антон Грушецкий, директор Киевского международного института социологии, занимающегося проведением опросов общественного мнения.

"Ситуация, когда абсолютное большинство населения смирится с тем, что часть территории страны будет под контролем противника, не сложится", — считает Грушецкий. "Но украинцы готовы к формату, который отложит на потом обсуждение вопроса о полном возврате определенных территорий — но только при условии, что будет создан некий фактор безопасности".

Общественные настроения меняются на фоне трудностей на передовой, а также перебоев с электричеством, вызванных российскими бомбардировками. Москва вернула инициативу на фронте, а Киев спешит пополнить поредевшие ряды мобилизационной кампанией.

Неожиданное вторжение ВСУ в Курскую область России летом вызвало подъем боевого духа внутри страны и послужило знаком союзникам, говорящим о том, что Украина все еще способна одержать победу на поле боя. Однако наступление застопорилось, а ВСУ продолжают терять позиции на восточном направлении, включая взятый русскими на этой неделе Угледар.

Поскольку конфликт все больше напоминает тупик, поддержка со стороны западных партнеров Украины тоже стала умереннее.

"В 2023 году были большие ожидания, но в 2024-м случилось много разочарований, и непонятно, что будет дальше — таковы факты", — отмечает Алексей Гончаренко, депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская солидарность".

По его мнению, в "плане победы" вряд ли есть какие-то революционные составляющие. Схожей позиции придерживается один из находящихся на Украине западных чиновников, сказавший, что в новой стратегии Киева "нет ничего удивительного". Украинцы рассчитывают на более активную поддержку со стороны союзников, которые должны предоставить им больше оружия, согласовать вступление в НАТО и, если получится, ввести дополнительные санкции против России.

"Если бы Запад оказал нам максимальный объем помощи, Украина могла бы уже сегодня одержать победу в полном понимании этого слова", — сказал он. "Все поставки, которые мы получаем, постоянно подпадают под новые ограничения".