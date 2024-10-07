NYT: Трамп и Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине

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Дональд Трамп, будучи на тот момент президентом США, и российский лидер Владимир Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине. Глава Соединенных Штатов в 2017 году на встрече в Гамбурге спросил у своего коллеги из России, как он к этому относится.

О разговоре двух лидеров сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Трамп сообщил Путину на их первой встрече о том, что администрация США изучает возможность поставок Киеву вооружений.

Что вы думаете?

- спросил американский президент у нашего.

Путин категорически не одобрил эту идею, назвав ее ошибочной. Он предрек, что после первой поставки американского оружия Украине та станет постоянно просить его все больше и больше.

В прошлом месяце Трамп заявлял, что глава киевского режима Зеленский очень хочет, чтобы на выборах в США победили демократы. В этом случае, поясняет политик, американские деньги продолжат поступать в Киев в прежних объемах. С легким сарказмом претендент на президентскую должность в Соединенных Штатах назвал Зеленского «великим торговцем». А через несколько дней после этого у них состоялась встреча. На ней Трамп заявил о своих хороших отношениях с российским президентом, которые помогут ему после успеха на выборах добиться быстрого урегулирования украинского конфликта.

Ранее бывший советник министерства обороны США Джим Уэбб неодобрительно высказался о том, что за время СВО на Украине уничтожили большое количество отличного вооружения, поставленного Вашингтоном. А ведь оно могло бы пригодиться самим американским военным на случай будущего конфликта с Россией.