Польша начнет строительство оборонительных укреплений на границе с Белоруссией и Россией до конца года - Минобороны

Минск. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Строительство оборонительных укреплений Tarcza Wschod ("Восточный щит") начнется до конца текущего года, на проект выделяется более $2,5 млрд, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

"В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов "Щита Востока" на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах", - сказал замглавы Минобороны Польши, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией.