FT: Запад предлагает Украине отказаться от части территорий за вступление в НАТО

Газета отметила, что такой план обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Западные страны все чаще обсуждают план, согласно которому Украина должна будет отказаться от претензий на часть территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, союзники Киева считают, что "значимые гарантии безопасности" могли бы лечь в основу урегулирования конфликта. При этом обсуждаемый план предполагает, что Россия сохранит контроль над теми территориями, которыми владеет. Украина же в тех границах, которые сложатся на момент заключения договоренностей, получит защиту со стороны стран НАТО по статье номер 5 Североатлантического договора.

FT передает, что подобный план обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Эту модель издание называет "западногерманской", поскольку до объединения Германии ее западная часть входила в НАТО, а восточная - в Организацию Варшавского договора. Однако газета отмечает, что против нее выступают США, опасаясь втягивания в конфликт западных стран.

30 сентября уходящий с поста генерального секретаря ООН Йенс Столтенберг заявил, что мирное урегулирование на Украине должно включать в себя условия о гарантиях безопасности Киеву со стороны западных стран. По его мнению, западные страны во главе с США должны обеспечить Украине такие гарантии безопасности, чтобы "цена возобновления войны была слишком высока". Столтенберг также добавил, что на текущий момент "нет никакой серебряной пули", способной изменить ход специальной военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом, заявив ранее, что намерен обсудить с ним некий план завершения конфликта, "план победы", так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ограничился лишь констатацией того, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план.

Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.