Fighterbomber о падении летательного аппарата в Константиновке: Все наши самолёты и экипажи дома, а одним беспилотником стало меньше - на то и испытания

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Противник заявляет о том, что в районе Константиновки ВКС РФ якобы потеряли самолёт Су-25 . При этом украинская сторона утверждает, что он был сбит украинским ЗРК. Но сразу же на ресурсах противника задались вопросом о том, что штурмовик вообще делал за линией фронта. Как признают украинские ресурсы, в последнее время российская пилотируемая авиация не используется за ЛБС, стараясь действовать так, чтобы не оказаться в зоне досягаемости ПВО ВСУ.

Через некоторое время стали появляться заявления о том, что удар по Су-25 – ложь противника.

При этом в сети украинские пользователи начали публиковать заявления о том, что в Константиновке действительно упал летательный аппарат. И утверждается, что речь якобы идёт о тяжёлом беспилотнике С-70 «Охотник».

Ранее появлялась информация о том, что ВКС РФ начали использование «Охотников» в зоне проведения специальной военной операции.

Тем временем, на ТГ-канале «Военный осведомитель» публикуется предположение относительно того, что беспилотник был сбит не ВСУ, а российским боевым самолётом «ввиду потери управления и полётом за линию фронта».

Автор канала Fighterbomber:

Все наши самолёты и экипажи дома. Живые, здоровые и целые. Ну а то что стало на беспилотник меньше, бывает. На то они и испытания.

На канале отмечают значительное увеличения числа вылетов современных российских дронов и появление в сети многочисленных кадров с их аппаратуры для осуществления мониторинга.

Событие, конечно, требует самого пристального расследования.

Официальных комментариев с подтверждением или опровержением этой информации пока нет.