Источник изображения: topwar.ru

Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет не должны подпадать под мобилизацию. Об этом заявил посол киевского режима в Лондоне, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, именно эта категория населения является будущим Украины.

Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну

– сказал Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

Он добавил, что призывать молодежь в армию следует только в самом крайнем случае.

Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет

– подчеркнул бывший главком ВСУ.

Стоит отметить, что офицеры украинской армии в последнее время не устают жаловаться на сотрудников ТЦК, которые поставляют на передовую мужчин преклонного возраста, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи. Командир одного из подразделений ВСУ несколько дней назад рассказал, что из 50 поставленных ТЦК в качестве подкрепления возрастных мужчин на позиции были отправлены только четверо. Остальные или дезертировали, или были отправлены в тыловые части, поскольку их пребывание на передовой исключалось по состоянию здоровья.

Добавим, что украинские политики сейчас жалуются на то, что в последнее время темпы мобилизации в стране заметно снизились.

Напомним, Валерий Залужный был снят с должности главкома ВСУ после конфликта с потерявшим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским. Западная пресса утверждала, что глава киевского режима был недоволен популярностью военачальника в народе и опасался, что тот может предъявить свои претензии на президентское кресло.