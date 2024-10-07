Бывший генсек НАТО: мы должны были предоставить Украине больше оружия и раньше (Politico, США)

Politico: Столтенберг жалеет, что НАТО не дала Украине оружие до начала СВО

Йенс Столтенберг сожалеет, что Запад не предоставил Украине вооружение до начала российской спецоперации, пишет Politico. Большинство союзников Киева боялись последствий такого шага. "Часть ответственности" за промедление бывший шеф НАТО взял на себя.

Себ Старчевич (Seb Starcevic)

"Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы все это началось раньше", — сказал Йенс Столтенберг.

Союзники Украины должны были предоставить Киеву больше оружия, не дожидаясь ввода российских войск, чтобы предотвратить начало военной операции, заявил в пятницу бывший генсек НАТО.

"Если есть что-то, о чем я в некоторой степени сожалею и что я сейчас понимаю гораздо яснее, так это что мы должны были оказать Украине гораздо больше военной поддержки и сделать это гораздо раньше, — заявил Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Financial Times. — Думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до ввода российских войск".

Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг возглавлял НАТО с 2014 по 2024 год и стал вторым по продолжительности пребывания на этом посту в истории. До начала российской спецоперации в феврале 2022 года, сказал он, вокруг отправки летального оружия на Украину велась "большая дискуссия".

"До ввода российских войск большинство союзников были против этого... они очень боялись последствий, — сказал он. — Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы все это началось раньше".

"Возможно, это даже смогло бы предотвратить начало военной операции или, по крайней мере, значительно усложнить России то, чего она уже добилась", — продолжил бывший генсек.

На протяжении всего конфликта Киев умолял западных союзников передать ему более совершенное оружие, включая дальнобойные ракеты, боевые танки и системы ПВО "Пэтриот". Некоторые — в частности, Германия — в итоге уступили по некоторым просьбам, продолжая наотрез отказывать в других.

"Союзники Украины должны были предоставить ей более совершенное оружие быстрее, сразу после ввода войск, — сказал Столтенберг. — Часть ответственности я готов взять на себя".

За десятилетие при Столтенберге у руля НАТО альянс вывел войска из Афганистана по инициативе США. Столтенберг сказал, что стремительный уход НАТО из страны нарушил обещание не бросать начатое, пока "афганцы не смогут защитить свою страну и не дадут "Талибану"* вернуться".

Он также руководил альянсом при администрации Дональда Трампа и снискал похвалу за сохранение единства, даже при том, что американский президент неоднократно угрожал выйти, если другие члены не увеличат военные расходы.

"Какой бы ни была вероятность распада НАТО при Трампе, 10% или все 90, это не изменило того, что нам необходимо было сделать", — сказал Столтенберг.

Во вторник Столтенберга сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а бывший генсек, как ожидается, займет должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности.

*запрещенная в России террористическая организация