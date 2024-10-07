В Турции призвали ЕС усвоить, что без РФ переговоры по Украине невозможны

Спикер парламента страны Нуман Куртулмуш отметил, что "мир вступил в новый период баланса сил и влияния"

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Европейские страны должны усвоить, что без России проведение любых мирных переговоров по Украине невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала CNN Turk спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, ранее посетивший Россию.

"Надо сказать открыто, что США считают, что продолжение войны на Украине позволяет им блокировать Россию и консолидировать Евросоюз. ЕС сам по себе не может выработать единую политическую позицию, да и действовать с силовых позиций тоже не способен. Так что базовый принцип для того, чтобы в кратчайшие сроки начать мирные переговоры между Россией и Украиной, - это пересмотр США своей позиции. И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никаких мирных переговоров не будет. Это невозможно, потому что переговоры должны вестись между сторонами конфликта", - отметил Куртулмуш. Он добавил, что, по его наблюдениям, "США движутся в этом направлении", то есть к пересмотру позиции.

Спикер турецкого парламента также напомнил, что в ходе стамбульских переговоров в 2022 году по урегулированию украинского конфликта "ряд стран выступили против договоренностей и проявили заинтересованность в продолжении противостояния".

Говоря о наложенных на Россию экономических санкциях, Куртулмуш повторил, "что Турция не участвует в этих односторонних эмбарго". "Эти санкции нанесли ущерб не только политикам и руководству, но и населению. Мы направлялись в Россию на самолете, но потеряли время из-за европейского эмбарго на полеты. Летели вместо 2,5 часов на почти 1,5 часа дольше. Хотя это был официальный визит, мы были вынуждены лететь через все побережье Черного моря и войти в воздушное пространство России через Грузию, через Кавказ", - рассказал он.

Куртулмуш также добавил, что "мир вступил в новый период баланса сил и влияния". "Холодная война закончилась формированием однополярной системы во главе с США. Сейчас, без сомнения, главенство США исчезает. Создается многосторонняя система, образуются новые центры и балансы сил", - указал Куртулмуш.