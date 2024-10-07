Войти
ТАСС

В Турции призвали ЕС усвоить, что без РФ переговоры по Украине невозможны

166
0
0
Президент Владимир Путин встретился со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем
Президент Владимир Путин встретился со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Спикер парламента страны Нуман Куртулмуш отметил, что "мир вступил в новый период баланса сил и влияния"

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Европейские страны должны усвоить, что без России проведение любых мирных переговоров по Украине невозможно. Об этом заявил в эфире телеканала CNN Turk спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, ранее посетивший Россию.

"Надо сказать открыто, что США считают, что продолжение войны на Украине позволяет им блокировать Россию и консолидировать Евросоюз. ЕС сам по себе не может выработать единую политическую позицию, да и действовать с силовых позиций тоже не способен. Так что базовый принцип для того, чтобы в кратчайшие сроки начать мирные переговоры между Россией и Украиной, - это пересмотр США своей позиции. И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никаких мирных переговоров не будет. Это невозможно, потому что переговоры должны вестись между сторонами конфликта", - отметил Куртулмуш. Он добавил, что, по его наблюдениям, "США движутся в этом направлении", то есть к пересмотру позиции.

Спикер турецкого парламента также напомнил, что в ходе стамбульских переговоров в 2022 году по урегулированию украинского конфликта "ряд стран выступили против договоренностей и проявили заинтересованность в продолжении противостояния".

Говоря о наложенных на Россию экономических санкциях, Куртулмуш повторил, "что Турция не участвует в этих односторонних эмбарго". "Эти санкции нанесли ущерб не только политикам и руководству, но и населению. Мы направлялись в Россию на самолете, но потеряли время из-за европейского эмбарго на полеты. Летели вместо 2,5 часов на почти 1,5 часа дольше. Хотя это был официальный визит, мы были вынуждены лететь через все побережье Черного моря и войти в воздушное пространство России через Грузию, через Кавказ", - рассказал он.

Куртулмуш также добавил, что "мир вступил в новый период баланса сил и влияния". "Холодная война закончилась формированием однополярной системы во главе с США. Сейчас, без сомнения, главенство США исчезает. Создается многосторонняя система, образуются новые центры и балансы сил", - указал Куртулмуш. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Турция
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:48
О "военной победе" в СВО - для РФ, Украины, и Запада/NATO
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"