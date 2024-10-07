Аятолла Хаменеи высоко оценил «блестящую работу» ВС Ирана по нанесению ракетного удара по Израилю

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Духовный лидер Ирана, а фактически главный руководитель страны, аятолла Сейед Али Хаменеи высоко оценил «блестящую работу Вооруженных сил» по нанесению ракетного удара по Израилю, назвав его «полностью законным и обоснованным».

Соответствующее заявление он сделал в ходе вчерашней традиционной пятничной молитвы перед огромным количеством верующих, собравшихся в мечети Имама Хомейни в центре Тегерана. Иранские СМИ еще вчера сообщили, что послушать выступление Хаменеи на площади перед мечетью и в прилегающих кварталах собрались миллионы иранцев. «Военное обозрение» писало об этом.

В предыдущий раз аятолла лично провел молитвенное служение более четырех лет назад после убийства американцами в Багдаде командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

То, что сделали наши Вооружённые силы, было наименьшим наказанием для узурпировавшего власть сионистского режима за поразительные преступления этого волчьего режима и бешеной собаки Америки

— не стесняясь в выражениях высказался духовный лидер Ирана.

Кроме того, он предупредил, что иранские военные готовы повторить атаку на Израиль, если в этом возникнет необходимость.

Молитва в Тегеране последовала за церемонией поминовения лидера «Хизбаллы» Сайеда Хасана Насраллы, который был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту. Аятолла Хаменеи заявил, что все мусульмане обязаны «вернуть долг раненому и окровавленному Ливану».

Духовный лидер Ирана призвал мусульман всего мира объединиться против мировых высокомерных держав, включая США, которые все еще придерживаются своей политики «разделяй и властвуй» со всевозможными уловками в исламских государствах.

Фактически содержание речи Хаменеи означает, что Иран, оценив свои силы, готов к противостоянию с Израилем и другими государствами Запада, которые оказывают ему поддержку. Ранее в арабской прессе писали, что новый президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан вроде как выступал против нанесения ударов по Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, на чем настаивали офицеры КСИР. Теперь, после вчерашней молитвы аятоллы, что называется, время компромиссов и переговоров закончилось.

Какой непоправимый ущерб иранские военные могут нанести Израилю ВО писало здесь.