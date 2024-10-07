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Интерфакс-АВН

Столтенберг полагает, что Украину можно принять в НАТО "даже при неурегулированных территориальных вопросах"

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Лондон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Члены НАТО могут принять Украину в альянс даже при наличии у нее "нерешенных территориальных споров", в таком случае гарантии безопасности альянса даются только на территорию, контролируемую Киевом, предположил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью Financial Times.

"Эту проблему можно решить. Если определить линию (до которой будут распространяться гарантии безопасности альянса), которая не обязательно будет международно признанной границей", - пояснил Столтенберг.

Он напомнил, что в истории были случаи, когда стране давались гарантии безопасности, не охватывавшие часть территории.

"Конечно, стоит быть осторожными, когда мы проводим параллели, так как нет на 100% одинаковых случаев", - добавил бывший генсек.

Он привел в пример ситуацию со вступлением ФРГ в НАТО в 1955 году.

"Западная Германия считала Восточную Германию частью единой большой Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но, конечно же, НАТО на том этапе защищала только Западную Германию", - добавил Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что союзникам Киева нужно обдумать условия для урегулирования украинского кризиса, которые позволили бы Украине "выжить как независимой нации".

Отвечая на вопрос о том, какой совет Столтенберг дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, бывший генсек НАТО вспомнил о Советско-финской войне 1939-1940 годов.

"Война закончилась тем, что финны отдали СССР 10% территорий. Но зато взамен они получили безопасную границу", - подчеркнул Столтенберг.

В июле участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время, и добавили, что считают этот процесс необратимым.

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