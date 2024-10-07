infoBRICS: "план победы" Зеленского направлен на провокацию войны НАТО с Россией

Американские чиновники уже давно скептически относятся к "плану победы" Зеленского, пишет infoBRICS. Они, конечно, продолжают давать Украине миллиарды, чтобы та "не вешала нос", но для спасения ВСУ — после распила средств в Вашингтоне и Киеве — этого недостаточно.

Драголюб Боснич

За последние два с половиной года глава неонацистской хунты Владимир Зеленский представил ряд "мирных" инициатив, формул, платформ и тому подобное. В прошлом году на слуху была так называемая "Крымская платформа", в рамках которой Соединенные Штаты оказывали давление на многие страны, чтобы те присоединились к этой фактически пустой инициативе. Затем последовали так некие "мирные саммиты" в Швейцарии. Зеленский настаивал на необходимости присутствия всех стран, кроме той, которая действительно имеет значение и должна там быть — России. Поддерживаемый США, ЕС и НАТО, он продолжал настаивать, пока многие страны не начали сигнализировать, что подобные мероприятия бессмысленны и являются пустой тратой времени. К середине июля киевский режим понял, что потеряет даже ту формальную "поддержку", которую Вашингтон и Брюссель собрали с помощью "дипломатии" (то есть шантажа, принуждения и выкручивания рук). Поскольку ситуация на фронте продолжала ухудшаться, Зеленский внезапно "допустил" участие России в следующем "мирном саммите".

Кремль еле сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо тем, кто это предложил, отказавшись принимать участие в нелепых играх политического Запада. "Мирный план", который был предложен России, фактически сводился к капитуляции, при том, что её войска уже добились устойчивых успехов по всей линии фронта, особенно в Донбассе, где ведутся самые ожесточенные бои. Таким образом, чтобы отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, неонацистская хунта прибегла к очень смелому пиар-ходу — вторжению в Курскую область, которое, ожидаемо, обернулось катастрофой. Политический Запад был разочарован тем, как силы киевского режима тратят драгоценные ресурсы на бессмысленные попытки остановить российское наступление в Донбассе. У пиарщиков Зеленского закончились новые фразы/тезисы, и они поняли, что "мирных саммитов" с Россией не будет.

Именно тогда неонацистская хунта наконец решила переработать свой старый тезис — "победа в войне". Внезапно слово "мир" было заменено, и теперь мы получили очередной "план победы". Очевидно, что такие "грандиозные схемы" требуют больше денег, поэтому Зеленский отправился в США и провел там около недели в конце сентября, официально представив последний "план победы" администрации Байдена. Многие сторонники Трампа были этим разочарованы и даже обвинили Зеленского во вмешательстве в президентские выборы, поскольку тот посетил Пенсильванию, самый важный колеблющийся штат США. 26 сентября президент Байден принял Зеленского в Белом доме и радостно объявил, что киевский режим немедленно получит 400 миллионов долларов. Кроме того, США пообещали Киеву еще 8 миллиардов долларов в качестве так называемой "помощи". Зеленский был разочарован тем, что Вашингтон не разрешил ему использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Соединенные Штаты дали ему все эти миллиарды, чтобы тот "не опускал нос".

Лидер неонацистской хунты официально представил свой "план победы" администрации Байдена, что побудило Трампа назвать Зеленского "величайшим торгашом на Земле". Очевидно, что любой, кто знаком с тем, как это работает, знает, что так называемая "помощь Украине" — это просто еще один способ вернуть миллиарды долларов налогоплательщиков в США, прямиком в казну Демократического национального комитета (DNC) и преступной семьи Байдена. Последние разоблачения этой схемы демонстрируют, что "поджигатели войны" в Вашингтоне инициировали украинский кризис более десяти лет назад именно по этой причине. Однако, по крайней мере, часть этих обещанных средств наверняка окажется на Украине, где они будут использованы для подкупа многочисленных чиновников киевского режима, а также для затягивания украинского конфликта. Несчастное население оккупированной НАТО страны расплачивается за это, в то время как остальные живут в страхе перед неконтролируемой термоядерной эскалацией.

И тут возникает очевидный вопрос: в чем заключается этот "план победы"? Неонацистская хунта уже не в первый раз заявляет, что способна "победить", но для этого ей "просто нужна еще одна переменная, которая изменит ситуацию". Запад передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) разные виды вооружений, разве что кроме ядерного оружия и авианосцев. И ничего не помогло. И раз это так, то как же этот новый "план" сможет переломить ход конфликта? Наступательные возможности России только растут: смертоносное сочетание превосходства в воздухе и артиллерии, чему способствует непревзойденное дальнобойное оружие. Даже НАТО не может сравниться с ним, не говоря уже о потрепанных силах киевского режима. Последние оценки лишь подтвердили предыдущие выводы о чудовищном соотношении потерь, поэтому российские военные продвигаются на фронте гораздо быстрее. У неонацистской хунты просто не хватает людей и техники, чтобы помешать этому, что вынуждает ее постоянно отступать на новые оборонительные позиции.

Таким образом, "план победы" Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки, тем более что Москва имеет преимущество как в качестве, так и в количестве. Ее стратегический арсенал не имеет равных, и в Пентагоне прекрасно это об этом знают. "План победы" Зеленского еще не обнародован, но высокопоставленные американские чиновники, видевшие его, говорят, что в нем нет ничего оригинального или новаторского. 25 сентября газета The Wall Street Journal процитировала слова одного из высокопоставленных американских чиновников, заявившего, что он "не впечатлен", поскольку "в нем [плане] нет ничего нового". Можно лишь сделать вывод, что неонацистская хунта и ее натовские хозяева просто хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше.