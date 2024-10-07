Закрытые горизонты: какие западные ракеты ВСУ уже применяли при атаках на РФ

И какие еще боеприпасы страны НАТО могут поставить Киеву — чем ответит Россия

ВСУ уже применяли при атаках на наши объекты американские ракеты ATACMS и европейские Storm Shadow и SСАLP. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США прокладывают дорогу к ядерному конфликту, поощряя Украину бить американским оружием вглубь России. По его словам, это решение станет «серьезным шагом не просто к эскалации», а дорогой, которую «администрация прокладывает к ядерному конфликту». Эксперты отмечают: изменение в российскую ядерную доктрину, которые были недавно представлены Владимиром Путиным, уже «охладили пыл» политиков ключевых западных стран. Готовы к борьбе с дальнобойным оружием и наши силы противовоздушной обороны, добавляют специалисты.

Новая ядерная доктрина Запада

Несмотря на то, что Киев уже обладает ракетами, способными наносить удар вглубь территории России, США и основные союзники Украины до сих пор не дали Владимиру Зеленскому разрешение применять это вооружение подобным образом. По итогам своего визита в Вашингтон, украинский лидер заявил, что вопрос использования дальнобойного оружия Киевом до сих пор не решен и рассматривается партнерами. Ни Великобритания, ни Франция тоже пока не дают зеленый свет на такие разрешения.

Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) и президент США Джо Байден, Вашингтон, США, 26 сентября 2024 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Как напомнил 3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов, возможное решение Соединенных Штатов разрешить Киеву бить дальнобойными американскими системами вглубь российской территории станет «серьезным шагом не просто к эскалации», а дорогой, которую «администрация прокладывает к ядерному конфликту».

По его словам, Россия должна сделать все возможное, чтобы избежать, ядерной войны, так как в таком виде конфликта победителей быть не может.

Одной из попыток Кремля не допустить такой эскалации стали недавно объявленные Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине РФ. В новой редакции документа агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Комментируя эти изменения, представитель президента Дмитрий Песков 26 сентября подчеркнул, что речь идет об «определенном сигнале», посылаемом Москвой недружественным странам.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — отметил он.

Запад и, в первую очередь, США сигнал от Москвы получили, и он их напугал, считает политолог Игорь Пшеничников.

— Смысл заявления Путина в том, что любой удар, нанесенный как бы от имени Киева, Москва будем рассматривать, как удар, нанесенный со стороны его западных союзников. Поэтому, конечно, это охладило их пыл, — добавил он.

Другой вопрос, что Запад говорит публично, а что закулисно. Они пытаются использовать Украину как инструмент «не просто борьбы с Россией, а инструменты уничтожения России», считает эксперт.

США и Великобритания хотят нас ослабить, но сделать это чужими руками. Однако к прямому конфликту с Россией они все же не готовы, поэтому после заявлений Владимира Путина, они не дают Киеву разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, резюмировал он.

Какие дальнобойные ракеты могут использовать ВСУ

Решения по оружию, которое только возможно передать Украине, думаю, приняты уже давно — до объявления изменений в доктрине, и мы готовы к любому развитию событий, считает военный эксперт Геннадий Алехин.

— Просто все шаги делаются постепенно, — рассказал он. — Мы помним дискуссию про ЗРК Patriot. Тогда речь шла о том, что, когда их дадут противнику, все изменится на линии боевого соприкосновения. Затем с такой же риторикой на фронт поставили американские танки Abrams и британские Challenger. Сейчас же на всех уровнях говорят о возможном разрешении Украине бить натовскими ракетами вглубь России.

ЗРК Patriot Источник изображения: Фото: TASS/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Эксперт отметил, что у США было около тысячи ракет ATACMS, около сотни они уже поставили ВСУ, и при таком раскладе смогут поставить еще не более 200.

Эти ракеты уже использовались. Одной из самых крупных атак противника с использованием ракет ATACMS по территории России стал обстрел Севастополя 23 июня, об этом сообщало Минобороны РФ. Тогда ранения и травмы разной степени получили 124 человека, включая 27 детей.

ATACMS — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «Земля-Земля» американского производства. У нее мощная осколочно-фугасная часть весом 227 кг и кассетная — 560 кг. Дальность их стрельбы — до 300 км, в экспортном варианте меньше — до 165 км. Запускаются эти боеприпасы с высокомобильных установок HIMARS. В этом случае в зоне досягаемости оказывается Крымский мост и все военные объекты полуострова, а также Ростов-на-Дону, Курск, Брянск, Воронеж.

— При атаках по территории новых регионов противник эти ракеты уже применял. В частности, при огневом налете на военный аэропорт в Бердянске в Запорожской области, — отметил Алехин.

В распоряжении ВСУ уже есть дальнобойные крылатые ракеты франко-британского производства — Storm Shadow и ее аналог французского производства SСАLP. Дальность изделия и мощность боеголовки примерно соответствуют аналогичным характеристикам американской ракеты. Однако последняя имеет существенные преимущества.

Ракета ATACMS Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Storm Shadow запускается с самолетов, которые уязвимы в воздухе для систем ПВО и ПРО. Кроме того, координаты цели нужно закладывать еще на земле, до вылета. Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты в мае 2023 года. Тогда целью стал Луганск, об этом сообщали в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ЛНР.

Украине собираются передать крылатые ракеты AGM-158 JASSM, разговоры об этом идут уже давно. Это американская высокоточная крылатая ракета класса «Воздух-Земля», дальностью более 370 км. Новая модификация может достигать около 1000 км. Они подвешиваются на F-16, самолет может нести два такие ракеты. JASSM создана с использованием технологии малой радиолокационной заметности. Они могут маневрирования во время полета, что делает их сложными для перехвата.

— Как цель для подразделений зенитно-ракетных войск ракета ATACMS огромной сложности не представляет. Системы С-300, С-400 «Триумф», обладающие потенциалом нестратегической ПРО, успешно ведут борьбу со средствами воздушного нападения. Кроме того, зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» способна одновременно обстреливать 12 баллистических целей типа ATACMS, а количество одновременно наводимых ракет может достигать 32 единицы, — сказал Геннадий Алехин.

Также Минобороны России сообщало, что расчет зенитного ракетного комплекса сбил крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS противника на авдеевском направлении. Это произошло 1 октября. 30 октября 2023 года произошел первый случай массового уничтожения ракет этого типа в воздухе отечественным ПВО. В результате в небе над Крымом было сбито восемь крылатых ракет.

У Вооруженных сил России есть зенитные комплексы способные уверенно уничтожать все вышеперечисленные ракеты ВСУ, отметил эксперт. Наши расчеты ПВО не раз сбивали все типы этих боеприпасов, кроме JASSM, которую еще не поставили противнику, резюмировал он.

Геннадий Алехин

Юлия Леонова

Иван Дубровин