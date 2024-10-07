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ТАСС

ДОСААФ с начала 2024 года подготовило для МО более 1,5 тыс. операторов БПЛА

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Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Сейчас подготовка операторов FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов коптерного типа проводится в семи федеральных округах на базе 24 авиационных организаций

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России с начала 2024 года подготовило в интересах Минобороны РФ свыше 1,5 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил председатель ДОСААФ генерал армии Александр Дворников.

"Всего с начала 2024 года подготовлено около 1,5 тыс. операторов FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в интересах Минобороны РФ и более 500 операторов в интересах других ведомств", - сказал он журналистам.

Дворников отметил, что в настоящее время подготовка операторов FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов коптерного типа проводится ДОСААФ в семи федеральных округах на базе 24 авиационных организаций, а также в двух организациях центрального подчинения.

Также ДОСААФ обучило в интересах российского оборонного ведомства 367 операторов по противодействию беспилотным авиационным системам.

Весной председатель ДОСААФ России, генерал армии Александр Дворников сообщал ТАСС, что мощности организации позволяют готовить по стране около 6 тыс. операторов БПЛА ежегодно. В дальнейшем эту цифру планируется наращивать. 

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