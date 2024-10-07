Методы мобилизации на Украине становятся все более грязными, а уставшие от войны украинцы игнорируют призыв (The Times, Великобритания)

The Times: на Украине сложилась безвыходная ситуация с мобилизацией

Проводя мобилизацию, украинские власти прибегают к силе или обману, пишет The Times. Подлежащие призыву отвечают тем же – покупают фальшивую отсрочку, бегут или вступают в драки с военными. Найти выход из этой ситуации не удается, и вряд ли это вообще возможно.

Сэмюэл Ловетт (Samuel Lovett)

Получив приказ дополнительно мобилизовать 200 000 человек, вербовщики украинской армии возводят контрольно-пропускные пункты, хватают людей на улицах и не обращают внимания на отсрочки от призыва.

Прошло больше месяца с тех пор, как в одесскую квартиру Саши пришли полицейские и предупредили, что его оштрафуют, если он не продлит действие своих удостоверяющих личность документов. Сотрудники полиции добавили, что вопрос легко можно решить, зайдя на минутку в местный призывной пункт.

Саша был спокоен. У него хроническое заболевание почек, что дает ему официальное освобождение от воинской службы. Поэтому он сел в машину к полицейским – и не вернулся.

"На следующий день он позвонил с чужого телефона и сказал, что находится на учебной базе в Киеве, – рассказал сосед Саши Геннадий. – Его обманули".

Такие методы широко распространены в Одессе. В попытке мобилизовать новое поколение солдат на фоне растущей усталости от войны власти все чаще прибегают к обману, принуждению и применению силы.

В четверг во время поездки в Киев новый руководитель НАТО Марк Рютте заявил президенту Зеленскому, что цель альянса – добиться того, чтобы Украина одержала верх. "Для меня это приоритет и честь", – сказал Рютте.

А для Украины все иначе, потому что время не на ее стороне. Страна призвала на действительную военную службу примерно миллион человек, и большинство из них непрерывно участвуют в боевых действиях с самого начала вооруженного конфликта. Военные надеются к концу года набрать еще 200 000 человек, рассказал секретарь парламентского комитета по национальной обороне Роман Костенко. По данным НАТО, Россия ежемесячно набирает около 30 000 человек, но несет "очень большие" потери.

Набрать 200 000 человек крайне необходимо, но сделать это становится все труднее.

В Одессе, где живет почти миллион человек, один сотрудник местного военкомата рассказал, что его ведомство совершенно не выполняет план. "Мы не набираем даже 20 процентов от требуемого количества", – заявил он, добавив, что в некоторые дни они вручают более 100 повесток, но приходят лишь единицы. "Одесская область одна из худших в списке", – отметил этот сотрудник.

Он нарисовал мрачную картину коррупции, неумелого руководства и разочарования в его ведомстве, заявив, что из-за этого "невозможно выполнять поставленные задачи". По его словам, коллеги берут взятки на тысячи фунтов стерлингов за подделку документов об отсрочке, а из-за нехватки кадров сотрудники вынуждены одновременно выполнять самые разные обязанности, от оформления документов до патрулирования улиц. А начальство грозит отправить их на фронт, если они не выполнят план.

В некоторые дни более половины приходящих по повестке мужчин имеют заболевания, из-за которых их нельзя брать в армию, добавил этот сотрудник. Это туберкулез, гепатит или СПИД. "Мы приводим на медосмотр большое количество людей, и тут выясняется, что они действительно больны", – сказал он.

Почти ежедневно появляются сообщения и видео о том, как людей останавливают на улицах, заталкивают в автобусы без номеров и увозят в центральный городской центр комплектования, где их проверяют на предмет пригодности к мобилизации.

Большинство задержанных – мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не зарегистрировались в электронной базе данных ВСУ и не сообщили информацию о себе. Такое требование было узаконено в мае в попытке выявить всех подлежащих призыву мужчин на Украине.

Иногда дело доходит до драки. В июне сотрудники скорой помощи схлестнулись с военными, когда их коллега зашел на призывной пункт, чтобы продлить документы об отсрочке, но ему не дали уйти. В других случаях в драку с офицерами вступают местные жители, когда военные пытаются задерживать мужчин.

Одна группа в Telegram делится актуальной информацией о местонахождении патрульных "призывных команд" и их проверочных пунктов. В этой группе состоит почти 150 000 человек, некоторые говорят, что ею руководят из России.

По сравнению с началом конфликта произошли значительные изменения, ведь тогда на призывные пункты приходили сотни тысяч человек.

Среди них был и 47-летний Геннадий. "Я попытался пойти добровольцем, но мне сказали, что я не нужен. А сейчас я не хочу воевать, – заявил он. – Наше государство не поддерживает солдат. У них нет необходимой экипировки, а когда человек получает ранение, о нем забывают".

Сотрудник военкомата рассказал, что в такой обстановке его коллеги начинают незаконно и с применением силы задерживать мужчин на улицах, в том числе, тех, у кого отсрочка. Например, это люди, чьи братья или отцы уже погибли на фронте.

"Такие инциденты наносят ущерб имиджу всей организации, но именно так обстоят дела, потому что нам приказывают давать результат, действовать эффективно", – сказал он.

Критики осуждают такую "советскую" тактику, называя ее контрпродуктивной. Но Тим Уилласи-Уилси (Tim Willasey-Wilsey), читающий лекции по вопросам обороны и безопасности в Королевском колледже Лондона, сказал: "Сидящий во всех нас либерал хочет сказать, что это обречено на провал. С другой стороны, я недавно разговаривал со знакомой украинкой, муж у которой находится на фронте с 2022 года. Она заявила, что это позор, когда мужчины призывного возраста прячутся от мобилизации. Надо подавать сигнал военным, что ты воспринимаешь это серьезно и набираешь больше людей воевать. Первая когорта солдат заслужила, чтобы ее сменили".

Как и другие богатые города, Одесса в начале военных действий дала фронту меньше мужчин, потому что у них была возможность бежать или заплатить за отсрочку. Большинство призывников – из сельской местности, где у мужчин нет таких возможностей и средств, чтобы спрятаться.

В прошлом году бывшего начальника одесского территориального центра комплектования Евгения Борисова обвинили в получении взяток на пять с лишним миллионов долларов за утверждение отсрочек от призыва. Он помог уклониться от призыва тысячам мужчин.

"Это делалось массово, как бы оптом, – сказал один участвовавший в этом расследовании одесский юрист. – Все в стране знали, что здесь проще уклониться от призыва. Может, именно по этим причинам власти теперь закручивают гайки".

Он поддерживает призыв, но говорит, что властям надо подумать о другом подходе. "Когда ты на фронте и выполняешь боевую задачу, которая опасна, тебе должны больше платить. Но этого нет, – сказал юрист. – А когда человек получает ранение, ему платят такие деньги, которые даже не покрывают лечение".

Офицер из центра комплектования призвал НАТО вмешаться и провести проверку процесса призыва на Украине. Он также заявил, что часть денег, которые передают западные союзники, надо потратить на увеличение денежного довольствия военнослужащих.

"Если ничего не изменится, – добавил он, – мы просто застрянем в этой безвыходной ситуации".