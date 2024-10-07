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ЦАМТО

Польша в 2024 году занимает первое место среди стран НАТО по расходам на оборону в процентах от ВВП

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

ЦАМТО, 4 октября. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 млрд. злотых (около 35,3 млрд. долл.). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 млрд. злотых (около 41,8 млрд. долл.)", – сказал В.Косиняк-Камыш.

"Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО", – добавил он.

По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 млрд. злотых (около 48 млрд. долл.)", – сказал он.

Глава Минобороны напомнил, что в будущем году Польша потратит на оборону 4,7% своего ВВП.

Как напоминает агентство, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза – до 300 тыс. штатного состава. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

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Польша
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