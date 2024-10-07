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ТАСС

Журналист Bild заявил, что новые волны мобилизации не спасут ВСУ от поражения

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Российские военные будут и дальше уничтожать украинские позиции, считает Юлиан Рёпке

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Украина потерпит поражение в конфликте с РФ даже при условии новых волн мобилизации, поскольку российские военные будут и дальше уничтожать позиции ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

"Никакая мобилизация не спасет страну, если ее войска и [занятые ими] позиции будут и дальше уничтожаться авиаударами РФ", - написал он в X (ранее Twitter). По оценкам журналиста, отправка новых отрядов ВСУ на фронт "стала бы самоубийством". Он также признал, что  у Запада осталось только два варианта - усилить поддержку Киева или поднять белый флаг.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО. 

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Страны
Россия
Украина
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