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Военное обозрение

США в три раза повысили пошлины на импорт обогащенного урана из КНР

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Источник изображения: topwar.ru

С 27 сентября в США начали действовать заградительные пошлины на китайский обогащенный уран в размере 25%. Стоит отметить, что до этого тарифы были почти в три раза меньше – 7,5 процентов.

Стоит отметить, что повышение пошлин на импорт из Китая американскими властями было принято на целый ряд товаров, начиная от электромобилей и заканчивая полупроводниками.

Между тем особое внимание привлекает именно трехкратное увеличение тарифов на уран, так как, вероятно, это напрямую связано с нашей страной.

Напомним, что в декабре прошлого года в американский Конгресс был внесен законопроект о запрете импорта урана из России. В мае текущего года данный документ уже был подписан президентом США Джо Байденом.

В то же время правительство США обратило внимание, что в оба этих месяца резко выросли поставки урана из Китая. Так, в декабре Поднебесная экспортировала в Штаты 242 тонны сырья. При этом с 2020 по 2022 годы из КНР поставок не было вовсе. В мае текущего года в США также прибыла крупная партия в размере 124 тонн.

На этом фоне американские власти предположили, что Китай помогает России обходить западные санкции, продавая в Штаты сырье из РФ. В итоге в правительстве США заявили, что тщательно проанализируют сложившуюся ситуацию и при необходимости примут меры.

Вероятно, именно с этим и связано повышение заградительной пошлины.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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