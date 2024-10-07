«Сомнения об отсутствии на фронте новых технологий сняты»: в западной прессе оценили передачу ВС РФ роботов «Курьер»

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Российские войска, размещенные на фронте, получили новую партию беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) «Курьер».

Эти боевые роботы, произведённые российской оборонкой, предназначены для поддержки наземных операций и могут выполнять различные миссии на поле боя

- говорится в западной прессе.

«Курьер», как следует из открытых источников, имеет длину 1,4 м, ширину 1,2 м и высоту 58 см без учёта полезной нагрузки, например, вооружения. При весе около 250 кг он оснащён броневыми пластинами для защиты гусениц от вражеских дронов и артиллерийских осколков.

Одной из ключевых особенностей «Курьера» является его универсальность. Они могут снаряжаться средствами РЭБ, минами, гранатометами, пулеметами, ПТУР, а также использоваться для эвакуации раненых или перевозки грузов.

Эта модульная система обеспечивает большую гибкость в полевых условиях, позволяя роботу адаптироваться к различным тактическим задачам, будь то штурмовые или вспомогательные операции

- отмечается в прессе.

«Курьер» способен развивать скорость 35 км/ч благодаря электродвигателям мощностью 6 кВт. Время работы составляет от 12 до 72 часов в зависимости от миссии. Возможно дистанционное управление на расстоянии от 3 до 10 км.

Развёртывание «Курьера» на фронте снимает сомнения ряда аналитиков по поводу отсутствия новых технологий на передовой, которые часто демонстрируются на военных выставках, но редко используются в боевых действиях

- оценили передачу роботов войскам в западной прессе.