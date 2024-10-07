Пентагон выделяет $1,2 млрд на пополнение запасов ракет и обслуживание кораблей в Красном море - СМИ

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Согласно бюджетным документам, представленным Минобороны США в Конгресс, Пентагон планирует израсходовать $1,2 млрд на пополнение запасов ракет, которые сократились в связи с необходимостью противостояния Ирану и отражения ударов йеменских хуситов, сообщило агентство Bloomberg.

Это связано с "расходами, понесенными Минобороны в зоне Центрального командования США в связи с реагированием на ситуацию в Израиле или на враждебные действия в регионе, которые являются прямым результатом ситуации в Израиле", - говорится в одном из документов.

Так, около $190 млн будет потрачено на пополнение запасов ракет морского базирования Standard Missile-3 Block 1B и около $8,5 млн - на дополнительные ракеты класса воздух-воздух AIM-X Sidewinder с тепловым наведением.

Примерно $300 млн будет истрачено на внеплановое техническое обслуживание десантного корабля USS Bataan и кораблей авианосной ударной группировки во главе с авианосцем Eisenhower, которые проводили операции в Красном море.

Bloomberg пишет, что два эсминца ВМС США на этой неделе выпустили около 12 стандартных ракет, защищая Израиль от очередной волны иранских атак во вторник. Это означает, что помощь США на этой неделе, вероятно, обойдется примерно в $120 млн.