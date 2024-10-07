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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын готов задействовать ядерное оружие в случае нарушения суверенитета КНДР со стороны Сеула и Вашингтона - ЦТАК

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Пекин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что его страна "без колебания" задействует все виды наступательных вооружений, в случае попытки Южной Кореи и США применить свои вооруженные силы для нарушения суверенитета Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если враги (...) игнорируют наши повторные предупреждения и с чрезмерной уверенностью в альянсе РК (Республика Корея - ИФ) и США сделают еще один шаг вперед, чтобы попытаться применить вооруженные силы для нарушения суверенитета Республики (КНДР - ИФ), то мы без колебания задействуем все наступательные силы, (...) включая ядерное оружие", - заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер, как сообщается, в среду посетил учебную базу спецназа Корейской народной армии, где наблюдал за учениями.

В своем выступлении он напомнил, что КНДР - ядерное государство, и в случае "военного столкновения" существование "Сеула и Республики Корея будет невозможным".

Северокорейский лидер отметил, что это "не какая-то риторическая угроза".

Кроме того, Ким Чен Ын назвал "смешным зрелищем" недавнее выступление президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который "упомянул о подавляющем реагировании военной силой" со стороны "альянса" Сеула и Вашингтона.

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