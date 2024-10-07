Российские военные в 2024 году обнаружили свыше 300 пусков баллистических и космических ракет - Минобороны РФ

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Космические войска России в 2024 году обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны РФ.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в Космических войсках проводится работа по вводу в эксплуатацию новых образцов вооружения, военной и специальной техники, боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области", - говорится в сообщении.