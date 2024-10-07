Более 800 космических аппаратов выведено на орбиты в 2024 году под контролем российских военных - Минобороны РФ

Запуск с площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Космос-2550" - спутником радиолокационной разведки 14Ф139 "Пион-НКС" космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 "Лиана", 25.06.2021.

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Космические войска России в 2024 году проконтролировали вывод на орбиты более 800 космических аппаратов, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1800 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1100 космических объектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание уделялось "контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств".

"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - сказали военные.

В ведомстве также заявили, что в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сообщили в министерстве обороны.

В Минобороны РФ заявили, что "в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются специализированные наземные средства контроля космического пространства нового поколения".