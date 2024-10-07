Войти
Интерфакс-АВН

Более 800 космических аппаратов выведено на орбиты в 2024 году под контролем российских военных - Минобороны РФ

185
0
0
Запуск с площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим апп
Запуск с площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Космос-2550" - спутником радиолокационной разведки 14Ф139 "Пион-НКС" космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 "Лиана", 25.06.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Космические войска России в 2024 году проконтролировали вывод на орбиты более 800 космических аппаратов, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1800 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1100 космических объектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание уделялось "контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств".

"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - сказали военные.

В ведомстве также заявили, что в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сообщили в министерстве обороны.

В Минобороны РФ заявили, что "в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются специализированные наземные средства контроля космического пространства нового поколения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 04:02
  • 1
Су-34: «боевой селезень» в зоне СВО
  • 07.10 01:23
  • 1
Показаны кадры первого боевого применения системы автозахвата цели на БПЛА «Микроб-10»
  • 06.10 23:56
  • 5102
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 22:49
  • 622
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.10 12:46
  • 7
Почему Сербия приобретает истребители Rafale
  • 06.10 10:49
  • 6
О роли проекта 22350М
  • 06.10 01:11
  • 127
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.10 00:04
  • 1
Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр
  • 05.10 23:51
  • 1
В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80
  • 05.10 21:53
  • 1
Россия расширит производство Су-57
  • 05.10 21:45
  • 4
Россия сама сможет производить 7-нанометровые CPU?
  • 05.10 21:35
  • 1
Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота
  • 05.10 05:50
  • 0
Об ОТР, их роли, и возможностях.
  • 04.10 20:04
  • 0
Ответ на "Балтийский плацдарм: ставка на море"
  • 04.10 19:08
  • 0
Ответ на "Европа взяла «курс на войну»"