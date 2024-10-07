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Интерфакс-АВН

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию Вооружённых сил РФ контрактниками

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками, созданная президентом России Владимиром Путиным, приступила к работе, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Зачисление на контракт - единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - говорится в сообщении, опубликованной на странице Медведева во "ВКонтакте".

"Работой с будущими военнослужащими-контрактниками занимаются во всех регионах и муниципалитетах нашей страны. Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом", - говорится в сообщении.

20 сентября сообщалось, что Путин подписал указ о Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

"Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии, а также ее состав.

Согласно Положению, эта комиссия "образована в целях выполнения возложенных на Совет безопасности Российской Федерации задач в области организации обороны и военного строительства".

Она, в частности, займется координацией деятельности федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ, других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по отбору кандидатов из числа граждан РФ (иностранных граждан) на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, в том числе в части, касающейся совершенствования системы отбора кандидатов из числа граждан РФ (иностранных граждан) на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

В ее функции также войдет оценка мер, реализуемых органами и организациями, по привлечению граждан РФ в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации;

Среди других функций комиссии - рассмотрение предложений о мерах материального стимулирования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также социальной защиты членов их семей; рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и др.

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