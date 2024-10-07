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ТАСС

Пентагон пока не называет сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16

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Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024
Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024.
Источник изображения: кадр из видео пресс-службы президента Украины

Одним из условий старта подготовки украинских пилотов является владение английским языком, отметила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США пока не готовы назвать дату начала обучения пилотированию истребителей F-16 18 украинских летчиков. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я не могу назвать конкретных сроков. Как вы знаете, одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Мы начнем работу с этими летчиками, когда они будут готовы, но я не могу назвать сроков", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Президент США Джо Байден ранее распорядился расширить программу обучения украинских летчиков применению истребителей F-16, в 2025 году его должны пройти 18 пилотов ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут "волшебной таблеткой", якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
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