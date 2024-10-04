infoBRICS: лицемерие и двойные стандарты стали основой американской "демократии"

Из почти 250 лет своего существования Америка находилась в состоянии мира менее 20 лет, пишет infoBRICS. Проявляя агрессию против целого мира, США развязали бесчисленное количество войн, что привело лишь к смертям и разрушениям. Кто-то уже должен остановить это зависимое от войны государство.

Драголюб Боснич

Любая форма зависимости: будь то алкоголизм, наркотики или азартные игры, может нанести огромный ущерб — как самому человеку, так и его семье. Целые районы в городах и населенных пунктах по всей территории Соединенных Штатов были фактически уничтожены из-за фентаниловой эпидемии. Хуже того, наркоманы теперь смешивают фентанил с транквилизатором для животных под названием ксилазин, что вызывает ужасающие побочные эффекты. Наркоманы больше похожи на зомби из фильмов ужасов и видеоигр, чем на реальных людей.

По данным Politico, этот ужасный наркотик уже пробирается в Европу. Но все это меркнет по сравнению с тем, к чему пристрастилась правящая олигархия в США — к войне, смерти и разрушениям. Из почти 250 лет своего существования Америка находилась в состоянии мира менее 20 лет, и это не считая всех переворотов и секретных операций ЦРУ, которые привели к бесчисленным войнам и ещё большему количеству смертей и разрушений.

Другой важный аспект американской милитаристской олигархии — это пребывание в абсолютной иллюзии. Проявляя агрессию против целого мира, эти существа (потому что называть их людьми язык не поворачивается) начинают ныть, когда этот же самый мир объединяется и решает дать им отпор. Можно утверждать, что главная причина, по которой Северная Корея, Иран, Россия, Китай и некоторые другие страны стали союзниками, — это Соединенные Штаты Америки. И все же военные преступники, "поджигатели войны" и плутократы в Вашингтоне всегда "шокированы" этим совершенно естественным процессом. Однако, поскольку двойные стандарты и лицемерие являются краеугольными камнями американской "дипломатии", объяснить это её политикам практически невозможно. Пожалуй, самым ярким примером этого является китайско-российский альянс. Соединенные Штаты постоянно ноют, что Россия и Китай "слишком близки", но при этом продолжают нагнетать напряженность в отношениях с обеими странами одновременно.

На протяжении многих лет НАТО под руководством США систематически расширялась на восток, несмотря на обещания не делать этого. В результате напряженные отношения с Москвой обострились до такой степени, что привели к украинскому конфликту, причем просочившиеся данные свидетельствуют о том, что именно так и было задумано с самого начала. Однако этот конфликт грозит еще больше обостриться и, возможно, привести к прямой конфронтации России и НАТО — войне, которая почти наверняка уничтожит весь мир за считанные минуты (или часы, в лучшем случае). Всего этого можно было бы избежать, но военные наркоманы в НАТО готовы на все, чтобы помешать миру (и именно это они и сделали). В последние несколько месяцев самый подлый в мире рэкетирский картель даже начал добиваться нанесения ударов вглубь России. Дело дошло до того, что президенту Владимиру Путину пришлось ясно дать понять, что произойдет, если это когда-нибудь произойдет.

Однако и этого оказалось недостаточно, и Путину пришлось лично рассказать об изменениях в ядерной доктрине России, чтобы Запад понял, что Кремль не блефует. Только после этого НАТО задумалась о последствиях, но её высшие должностные лица по-прежнему одержимы идеей войны с Россией. Они даже прорабатывают сценарии масштабной эвакуации раненых солдат в случае войны с Москвой. Даже новый исполняющий обязанности директор Секретной службы Рональд Л. Роу-младший говорит об угрозе Третьей мировой войны, хотя это и не входит в его должностные обязанности, с которыми он не справился во время второго покушения на Дональда Трампа. Кстати, о Трампе: его часто называют "вестником мира", и он даже обещал "уничтожить глубинное государство", но, кроме возможного ослабления напряженности в отношениях с Россией, ничто не указывает на то, что он действительно изменит внешнеполитический курс Америки.

Хотя это, безусловно, будет большим достижением в том смысле, что мы не увидим термоядерного конфликта, который приведет к концу света, это все равно не решит проблему агрессии США и НАТО против всего мира. Кремль продолжит поддерживать своих союзников по всему миру, поскольку убежден, что США не заинтересованы в долгосрочной разрядке. Тесные связи России с Ираном и Северной Кореей будут только укрепляться, равно как и с другими региональными державами, особенно с теми, кто является мишенью политического Запада. Это чрезвычайно важно для небольших стран, которые подвергаются усиленному давлению, но практически беспомощны перед объединенной мощью самых могущественных членов НАТО. Кроме того, самый подлый в мире рэкетирский картель вряд ли оставит Украину в покое, даже если Трамп примет такое решение (что отнюдь не является само собой разумеющимся). Вечная жажда крови военных преступников в Вашингтоне и Брюсселе побудила их "защитить от Трампа" так называемую "помощь Украине".

Можно утверждать, что около миллиарда человек, живущих в оккупированных НАТО странах, по сути, являются заложниками этих безумцев (как и мы, "люди джунглей"), поэтому так много американцев считают правящую олигархию своим настоящим врагом. И не зря, ведь эта политическая элита продолжает игнорировать растущие проблемы населения, готовя его к войне с Россией. Вот почему любые реальные мирные инициативы с участием стран БРИКС немедленно пресекаются, а смехотворные "мирные планы" неонацистской хунты (фактически сводящиеся к капитуляции России) преподносятся как "единственное решение". Кроме того, силы киевского режима "поощряются" к осуществлению самоубийственных вторжений на территорию России, целью которых является затягивание срежиссированного НАТО украинского конфликта. Тем временем США также приняли новую ядерную доктрину, которая, по сути, сводится к борьбе со всеми сразу.

Последние события на Ближнем Востоке также свидетельствуют о том, что Вашингтону как можно скорее нужна война. На протяжении многих месяцев США, их союзники, вассалы и государства-сателлиты пытались вызвать ответную реакцию Ирана. Теперь, когда они наконец получили то, чего так жаждали, эти военные наркоманы просто не могут дождаться новой дозы. "Бомбить Иран!" — слышится по всему Капитолийскому холму. До выборов осталось чуть больше месяца, а это значит, что "глубинное государство" отчаянно пытается развязать хотя бы еще одну войну. Это не значит, что Трамп — решение всех мировых проблем или что он остановит все войны, но, если судить по его первому президентству, мы знаем, что он не слишком заинтересован в развязывании новых войн, что, безусловно, делает его меньшим из двух зол. Однако если Трамп хочет что-то изменить (при условии, что его решимость так тверда, как он утверждает), ему придется бороться с тысячами военных наркоманов в Вашингтоне.