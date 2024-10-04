Россия полностью отвергает переговоры с США по стратстабильности без предварительных условий - Рябков

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Россия категорически отвергает идею о переговорах с США по стратстабильности без предварительных условий, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы категорически не принимаем, и мы полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, которые велись бы, как это хотелось бы Вашингтону, без предварительных условий", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Рябкова, "это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, а все остальное оставить за бортом".

Замглавы МИД РФ отметил, что заявления США о готовности к переговорам "вызваны несколькими причинами".

"Основная цель: под броскими лозунгами попытаться подтолкнуть нас к тому, чтобы мы допустили такие переговоры, а в рамках этих переговоров попытаться затвердить некие односторонние военные преимущества для себя", - добавил он.

Рябков подчеркнул, что "американцам нужны ограничения на наш ядерный арсенал при одновременном выведении за скобки ядерных вооружений своих европейских союзников, а также совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов".