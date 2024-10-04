Насколько серьезно мы должны относиться к угрозам Путина по поводу ядерной эскалации? (The Hill, США)

The Hill: Россия вряд ли применит ядерное оружие в украинском конфликте

Британский журналист Элиот Уилсон в статье для The Hill призвал проверить, применит ли Россия на практике предложенные изменения в ядерную доктрину страны. Он считает, что это "вряд ли" произойдет. Иными словами, он признает, что риск есть, но его это не смущает.

Элиот Уилсон (Eliot Wilson)

Владимир Путин более четверти века прослужил в КГБ, не забывайте об этом. Он ушел оттуда в звании подполковника. В КГБ он занимался контрразведкой, шпионажем и поддержанием контактов с вездесущей тайной полицией Восточной Германии Stasi. Это значит, что запугивание, отвлекающие маневры и обман красной нитью проходят через все, чем он занимается.

На прошлой неделе Путин сказал репортерам, что он задумался о пересмотре российской доктрины по применению ядерного оружия, чтобы "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства … рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию".

Расставить точки над i легко и просто. Это значит, что если такое "ядерное государство" как США оказывает помощь "неядерному государству", каким является Украина, они приравниваются к ядерному государству. Если такой альянс осуществляет нападение на Россию, то, согласно новой гипотетической доктрине Путина, это означает, что Россия подверглась нападению ядерного государства и может с полным на то основанием отвечать соответствующим образом.

Чтобы все было предельно ясно: Путин говорит, что если Америка помогает Украине напасть на Россию, Россия имеет право применить в ответ ядерное оружие.

С точки зрения логики, здравого смысла и стратегии, это, конечно же, нонсенс. Большинство ядерных держав прямо или косвенно признают, что применение ядерного оружия первым является обоснованным только перед лицом угрозы существованию страны. В 1973 году израильский министр обороны Моше Даян запаниковал в самый трудный момент Войны Судного дня и якобы потребовал хотя бы продемонстрировать ядерные возможности страны (которыми официально Израиль не обладал и не обладает).

Публичные заявления Путина ни в коем случае нельзя игнорировать. Но предложенный им радикальный пересмотр российской ядерной доктрины следует рассматривать в контексте того, что он реально делает в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Он часто проводит "красные линии" и предостерегает Украину и ее западных союзников о недопустимости их перехода под страхом ядерной эскалации. Но затем всякий раз он разумно и прагматично отступает от края пропасти.

В тот день, когда началась полномасштабная российская военная операция на Украине, Путин обратился к народу страны и заявил, что США уже пересекли красную черту в попытке "сдержать" Россию, создав угрозу "существованию нашего государства и его суверенитету". Затем он предостерег Запад от вмешательства с целью оказания помощи Украине, сказав, что в противном случае его ждут такие последствия, "с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".

Запад все равно предоставил военную и финансовую помощь оказавшемуся в трудном положении правительству президента Зеленского. Путин не пошел на эскалацию конфликта.

В сентябре 2022 года Путин приказал провести частичную мобилизацию вооруженных сил и снова пригрозил эскалацией: "И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф". Наверное, это был весьма гибкий и расплывчатый критерий. Но в августе вооруженные силы Украины пересекли границу и вторглись на территорию российской Курской области, и снова ядерного ответа не последовало – что опять же было разумно и прагматично.

Так что в очередной красной линии Путина нет ничего нового. Вооруженный конфликт на Украине в его нынешнем виде длится два с половиной года (и прошло 10 с лишним лет с тех пор, как Россия присоединила Крым). Но российский президент не прибегает к применению ядерного оружия, ни тактического, ни стратегического. <…>

Ядерное оружие существует главным образом для сдерживания и устрашения, а не для применения. Путин надеется, что в очередной раз побряцав ядерным мечом, он заставит Запад действовать осмотрительно при оказании помощи Киеву и тем самым ослабит наступательный потенциал Украины. Вероятность того, что Россия перешагнет ядерный порог, если Украина внезапно нанесет удар западными ракетами на расстояние не 150, а 300 километров вглубь российской территории, невелика.

В своей основе доктрина Путина остается такой же, как у большинства ядерных держав. Первый удар практически немыслим, и задумаются о нем только в случае возникновения по-настоящему серьезной угрозы существованию страны. Если украинские войска окажутся километрах в 80 от Москвы, тогда, наверное, палец Путина двинется в сторону ядерной кнопки. Но запугивание и отвлекающие маневры – это методы из шпионского учебника. Полковник КГБ Путин вряд ли начнет ядерную войну, но он будет счастлив, если Запад подумает, что он может это сделать, и ослабит свою поддержку Украины.

Элиот Уилсон – эксперт по вопросам политики и международных отношений. С 2005 по 2016 год он занимал различные должности в Палате общин парламента Великобритании, в том числе был секретарем Комитета по обороне и секретарем британской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.