Учебный центр ВМФ подготовит почти 100 операторов БПЛА для береговых войск флота

В Минобороны России отметили, что после завершения обучения им предстоит продолжить службу в пунктах постоянной дислокации подразделений и частей береговых войск Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Учебный центр Военно-морского флота (ВМФ) приступил к подготовке около 100 операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для подразделений береговых войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Учебный центр Военно-морского флота приступил к подготовке военнослужащих по специальности "Оператор беспилотных летательных аппаратов". В настоящее время подготовку на базе центра проходят около 100 военнослужащих, пополнивших ряды частей ВМФ России в ходе весенней призывной кампании", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что после завершения обучения им предстоит продолжить службу в пунктах постоянной дислокации подразделений и частей береговых войск Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В Минобороны РФ рассказали, что подготовка операторов БПЛА разделена на два основных этапа. В ходе первого военнослужащие изучают устройство беспилотных летательных аппаратов, получают навыки ремонта и замены основных узлов и агрегатов, а также практикуются в управлении дронами на компьютерных симуляторах.

В ходе второго этапа обучаемые получают навыки управления FPV-дронами, ведения разведки в дневных и ночных условиях, использования беспилотников со сбрасываемыми боеприпасами. Особенностью подготовки является обязательное прохождение специальной полосы препятствий с различными полетными заданиями и отработка применения БПЛА на макетах боевой техники условного противника.

В министерстве отметили, что подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов из числа военнослужащих по призыву для подразделений береговых войск ВМФ проводится под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевого применения разведывательных и ударных беспилотных систем в зоне проведения специальной военной операции.