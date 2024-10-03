ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений на Украину на сумму около €7,1 млрд

За аналогичный период 2023 года этот показатель составлял примерно €3,3 млрд

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Власти Германии за первые три квартала 2024 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму около €7,1 млрд. Об этом говорится в докладе по экспорту военной продукции за первые три квартала 2024 года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, за первые три квартала 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт оборонных товаров на сумму почти €11 млрд. Из них порядка €7,2 млрд на оружие и около €3,8 млрд на продукцию оборонного назначения", - отметили в Минэкономики ФРГ. "Основной страной-получателем является Украина, для которой одобрен экспорт вооружений на сумму около €7,1 млрд", - подчеркнули в ведомстве. За аналогичный период 2023 года этот показатель составлял примерно €3,3 млрд.