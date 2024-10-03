Построенная для ТОФ ДЭПЛ «Уфа» покинула Тартус, продолжив межфлотский переход на Дальний Восток

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Дизель-электрическая подводная лодка 636.3 «Варшавянка» покинула пункт материально-технического обслуживания в сирийском Тартусе и взяла курс на Суэцкий канал. Как предполагается, речь идет о подводной лодке «Уфа», построенной для Тихоокеанского флота, которая продолжила межфлотский переход во Владивосток. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на Russian Forces Spotter.

Согласно имеющимся данным, «Уфа» покинула Тартус 29 сентября 2024 года и пошла в сторону Суэцкого канала в сопровождении корвета «Меркурий» и спасательного буксирного судна «Алатау» из состава Тихоокеанского флота. Предполагается, что субмарина продолжила межфлотский переход на Дальний Восток, который начался еще в декабре прошлого года.

«Уфа» покинула Кронштадт 1 декабря 2023 года и в сопровождении морского буксира «Сергей Балк» в надводном положении прибыла в Средиземное море, где временно вошла в состав постоянного соединения ВМФ РФ. В июне этого года в Тартус прибыл буксир «Алатау», а корвет «Меркурий» с лета прошлого года нес службу в Средиземном море, так как был построен для Черноморского флота. Теперь этот отряд отправился на Дальний Восток через Индийский океан.

ДЭПЛ «Уфа» была заложена на «Адмиралтейских верфях» в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года, в боевой состав флота вошла 16 ноября 2022 года. Она является четвертой в серии и третьей серийной. Первые три субмарины серии уже несут службу в составе Тихоокеанского флота, они входят в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с базированием во Владивостоке.