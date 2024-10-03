Определены задачи для достижения суверенитета в оптоэлектронике и фотонике - холдинг "Швабе"

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Представители холдинга "Швабе" и научного сообщества обсудили на прошедшем в Сочи форуме "Микроэлектроника-2024" перспективы развития технологий оптоэлектроники и фотоники, сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"Фотоника, оптоэлектроника и радиофотоника являются драйверами экономического развития. Эти направления способствуют улучшению жизни населения, открывая новые возможности для здравоохранения, промышленности, обеспечения безопасности и повседневной жизни. Кроме того, от развития данных технологий зависит обороноспособность страны", - сказал генеральный директор холдинга "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

Калюгин отметил, что выполнение задач, поставленных перед холдингом правительством РФ, способствует созданию новых продуктов и рабочих мест в различных отраслях.

"Такие действия позволят достигнуть технологического суверенитета в области оптоэлектроники и фотоники в России", - сказал он.

По информации пресс-службы, о состоянии дел и перспективах развития технологий оптоэлектроники и фотоники в стране РФ рассказал заместитель генерального директора "Швабе" - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов. Он отметил, что одно из перспективных направлений - создание фотосенсоров нового поколения на основе коллоидных квантовых точек и приборов наблюдения на их основе.

Руководитель приоритетного технологического направления "Технологии радиофотоники", генеральный директор НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха Евгений Кузнецов, на которого ссылается пресс-служба, сообщил о преимуществах радиотехнических систем, созданных на основе технологий радиофотоники, а также выделил основные этапы по созданию электронной компонентной базы и фотонных интегральных схем в России.