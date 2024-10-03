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Глава Морской коллегии России напомнил о необходимости серийной постройки кораблей и судов

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Необходимо обеспечить серийность строительства кораблей и судов, организовав процесс производства в строгом соответствии с конструкторской документацией, исключив бессистемное внесение изменений в проект в ходе его строительства. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации – председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе посещения Зеленодольского завода имени Горького.

Николай Патрушев осмотрел производственные цеха предприятия, где установлено новое оборудование в рамках программы технического перевооружения завода. Генеральный директор предприятия Александр Филиппов и генеральный директор Судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов рассказали о программе развития верфи в части внедрения новейших технологий в судостроении.

МРК "Грайворон"

Зеленодольский завод


На состоявшемся совещании Николай Патрушев обсудил вопросы текущего состояния и перспективы развития корпорации "Ак Барс". Также рассматривались вопросы исполнения контрактов в рамках гособоронзаказа и строительства пассажирского флота.

"С учетом того, что инвестиционная деятельность корпорации по развитию производственных мощностей осуществляется на плановой основе, необходимо ориентировать инвестпроекты на достижение технологического суверенитета судостроения, а также смежных и обеспечивающих отраслей – таких как двигателестроение, радиоэлектронная промышленность, станкостроение", – цитирует Корабел.ру слова Патрушева.

"Наши корабли по своим характеристикам и по технологическому потенциалу должны превосходить аналогичные корабли вероятного противника. Одним из важнейших направлений также является создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов", – добавил Николай Патрушев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Персоны
Патрушев Николай
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