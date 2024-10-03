МИД России подтвердил отказ от диалога с США по ДСНВ, назвав переговоры по этой теме «лишёнными всякого смысла»

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Подтвердилась ранее озвученная информация, что Россия не намерена подписывать новое соглашение по контролю над стратегическими вооружениями, в российском МИДе возможные переговоры с США по ядерным вопросам назвали «лишенными всякого смысла». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Москва не видит перспективы в диалоге с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, хотя выступает за дипломатическое урегулирование всех проблем. Однако США желают поражения России, предпринимая все действия для этого, они хотят одновременно воевать с Россией руками украинцев и заключить договор о ядерном сдерживании. Москва эти два вопроса друг от друга не отделяет. Вот когда к этому придут и США, тогда и состоится диалог.

Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент — это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила.

- заявила Захарова.

Ранее высокопоставленный российский источник заявил, что Россия не будет подписывать никаких соглашений с США в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку США преследуют только свои собственные цели, не учитывая российские. К тому же США ведут против России прокси-войну, вооружают Украину, о чем с ними можно договариваться?

Напомним, что в прошлом году Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).