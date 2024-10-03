Войти
Военное обозрение

МИД России подтвердил отказ от диалога с США по ДСНВ, назвав переговоры по этой теме «лишёнными всякого смысла»

201
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась ранее озвученная информация, что Россия не намерена подписывать новое соглашение по контролю над стратегическими вооружениями, в российском МИДе возможные переговоры с США по ядерным вопросам назвали «лишенными всякого смысла». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Москва не видит перспективы в диалоге с Вашингтоном по стратегическим вооружениям, хотя выступает за дипломатическое урегулирование всех проблем. Однако США желают поражения России, предпринимая все действия для этого, они хотят одновременно воевать с Россией руками украинцев и заключить договор о ядерном сдерживании. Москва эти два вопроса друг от друга не отделяет. Вот когда к этому придут и США, тогда и состоится диалог.

Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент — это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила.

- заявила Захарова.

Ранее высокопоставленный российский источник заявил, что Россия не будет подписывать никаких соглашений с США в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку США преследуют только свои собственные цели, не учитывая российские. К тому же США ведут против России прокси-войну, вооружают Украину, о чем с ними можно договариваться?

Напомним, что в прошлом году Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)