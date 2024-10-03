Россия подает ядерный сигнал Западу, как предупреждает российский эксперт. Терпение Москвы, по его словам, не бесконечно (Lidovky, Чехия)

Директор ПИР-Центра Орлов: Россия не блефует с ядерным оружием

Корректировка ядерной доктрины — это сигнал Западу о том, что российское терпение не безгранично, заявил Lidovky директор ПИР-Центра Владимир Орлов. До сих пор Россия вела себя максимально сдержанно, поэтому многие в США и Европе воспринимают ее нышеншний шаг как "блеф". Но это не так.

Йиржи Юст

Применение ядерного оружия не должно быть шоу. Однако из-за конфликта с Западом Россия сигнализирует порог применения ядерных вооружений. И не блефует. В интервью "Лидовкам" об этом сообщил Владимир Орлов, директор российского аналитического центра "ПИР Центр".

Lidovky: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявление Владимира Путина относительно ядерной доктрины Российской Федерации — это сигнал для Запада. Скажите мне, пожалуйста, что это за сигнал?

Владимир Орлов: Это сигнал о том, что российское терпение не безгранично. До сих пор Россия вела себя в том, что касается применения ядерных вооружений, максимально сдержанно. Крайняя мера, на которую пошла Россия, — это учения с применением нестратегического тактического ядерного оружия, но никаких других шагов Москва не предпринимала.

Да, в начале специальной военной операции наши ядерные силы были приведены в полную боевую готовность. Но во время конфликта это нормально.

Коллективный Запад понял, что, поставляя Украине оружие большой дальности, которое угрожает безопасности России, ее военному и людскому потенциалу, и давая разрешение на применение этого оружия для ударов по территории Российской Федерации, он преступает черту. Тем самым Запад включается в конфликт.

— Кого вы подразумеваете под коллективным Западом?

— Когда в связи с ядерным оружием мы говорим о коллективном Западе, то подразумеваем широкое понятие. Оно включает и Чешскую Республику. У Чешской Республикой хоть и нет своего ядерного оружия, но так как она член Североатлантического альянса, то и ее косвенно касается ядерная проблематика, как и остальных западных неядерных государств.

Североатлантический альянс фактически располагает ядерным арсеналом. Три государства-члена альянса имеют ядерное оружие: Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Хотя Франция всегда подчеркивает, что ее ядерный арсенал независим, дело все-таки не в этом. Франция — член НАТО.

— Тем не менее на Западе царит убежденность, что Россия блефует, что нет никаких красных линий, и не верит, что Россия может применить ядерное оружие. Как вы оцениваете эти регулярно высказываемые сомнения?

— Я соглашусь с вашим тезисом о том, что многие на Западе верят — Россия только пугает ядерным оружием. Этим занимается в основном не наша армия, а такие политологи, как Сергей Караганов (влиятельный кремлевский политолог — прим. авт.). Именно поэтому Владимир Путин говорил о применении ядерного оружия на особом заседании Совета безопасности, а, скажем, не на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, о ядерном оружии он говорил в момент, когда в Нью-Йорке велась широкая дискуссия на Генеральной ассамблее ООН, в которой участвовали многие лидеры, и особое внимание там уделялось вопросам безопасности, включая ядерное оружие и вооруженный конфликт на Украине.

Так Владимир Путин подает сигнал о том, что мы переоцениваем подход к ядерному оружию и переходим от максимальной сдержанности к просто сдержанности.

Мы не пытаемся никого запугать ядерным оружием, не пытаемся никому точно сказать, когда его применим, а когда нет. Мы описываем общие рамки возможного применения ядерных вооружений с учетом изменений в геополитических условиях, в которых оказалась Россия. Но мы также сохраняем ответственность и применим ядерные вооружения только в четко определенных ситуациях.

— Снижает ли Россия порог применения ядерного оружия?

— Конечно, снижает. На протяжении определенного времени Россия этого не хотела. Москва вообще старалась не менять свою военную доктрину в ядерной части, но когда стало понятно, что страны коллективного Запада, включая трех ядерных членов НАТО, продолжают эскалацию, обостряют ситуацию и рассматривают возможность еще большего обострения, то Россия задумалась о новых вариантах, которые в начале украинского конфликта не планировались.

— Осложнилась ли интерпретация ядерной доктрины после февраля 2022 года, когда территория России расширилась за счет новых территорий (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — прим. авт.), но большинство государств это расширение не признает, включая потенциальных и реальных противников Российской Федерации?

— Есть разные интерпретации российских границ. В Чешской Республике или в любом из ядерных государств НАТО, в США, в Великобритании и Франции, признают границы России до 2014 года, то есть без Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, без Запорожской и Херсонской области.

Я российский гражданин, и, открыв российскую Конституцию, я найду там конституционно определенные границы, в которые входят упомянутые регионы. С точки зрения России, это наши территории, хотя полностью они еще не освобождены.

Когда мы говорим о массированном неядерном ударе, который может нанести Запад или союзники Запада в альянсе с ядерными государствами НАТО, в том числе воздушными средствами, то мы в России подразумеваем все наши территории, которые указаны в российской Конституции. Было бы просто несправедливо и ужасно по отношению к гражданам России, которые проживают на этих территориях, если бы им давали понять, что при ударах по их земле правительство даст задний ход. Это неправильно, и такого не будет.

Конечно, часть российской территории находится непосредственно в зоне боевых действий, что повышает риски, включая ядерный, и отрицать это невозможно.

— Как вы считаете, в последние годы была такая ситуация, когда Россия могла применить ядерное оружие, скажем, тактическое?

— На мой взгляд, подход Российской Федерации к ядерному оружию в высшей степени осторожный. Мы сдержаннее и осмотрительнее, чем многие от нас ожидали.

Поэтому на Западе часто побеждает мнение, что Россия блефует. Отчасти это из-за максимальной российской сдержанности в том, что касается применения этого типа вооружений, а они очень мощные, находятся в боеспособном состоянии и готовы к применению. Нет необходимости ждать их производства.

Но вы спрашиваете, планировалось ли в прошлые годы во время украинского конфликта применение ядерного оружия или было бы оно возможно. Мой ответ "нет".

Насколько мне известно, Российская Федерация не планировала применять ядерное оружие ни на территории Украины, ни против других государств, потому что до сих пор в том не было военной необходимости.

Проблемы были и решались другими конвенциональными средствами, которые в основном успешны, хотя часть российского общества сейчас намного требовательнее к нашему военно-политическому руководству.

Есть мнение, что отвечать нужно всеми средствами, прежде всего, в связи с ситуацией в Курской области. Для России это очень щекотливый вопрос, в том числе, из-за событий Второй мировой войны. Тогда под Курском состоялась важнейшая Курская битва. Поэтому у этого города особое эмоциональное значение.

Запрос на это в российском обществе велик, потому что люди доверяют нашему ядерному арсеналу и верят, что можно применить все силы и средства для разрешения конфликта и последующего его завершения.

Пока российское политическое руководство, наш главнокомандующий и наше военное руководство, российский генеральный штаб, насколько мне известно, такие задачи не ставили.

— Как вы думаете, боятся ли россияне ядерной войны?

— Все боятся ядерной войны. Поэтому когда я сказал вам, что значительная часть российского общества требует, чтобы Россия показала свою мощь, все свои мышцы, а не только их часть, и применила ядерное оружие, я не могу не отметить, что все понимают, насколько ужасна ядерная война.

Но тем не менее я думаю, что в российском обществе преобладает мнение о том, что ради выхода из конфликта и защиты Российской Федерации от вероятной агрессии иногда нужно применить все средства.

Вопрос, когда их применять: по ситуации или в каких-то крайне ограниченных случаях. Мы с вами уже говорили о том, что порог применения ядерных вооружений был снижен из-за максимальной агрессивности Запада, и тем не менее Россия дает понять, что ядерное оружие будет применено только в исключительных случаях.

Возможно, это и сигнал обществу. Мол, да, мы слышим ваш запрос, понимаем, что нужны разные планы с применением ядерного оружия, но мы все еще оставляем ядерное оружие на крайний случай. Никто не собирается устраивать завтра шоу с применением ядерного оружия.

Это было бы безответственно, и руководство страны — по крайней мере я так считаю — проявляет максимальную ответственность, но ее не стоит расценивать как блеф или проявление слабости.